Wall Street cierra en verde tras confirmarse inflación acorde a la Fed

El cierre positivo de Wall Street tras los datos del PCE de inflación de agosto 2025 marcó la jornada de este viernes. Los mercados reaccionaron con optimismo luego de la publicación del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), una de las referencias de inflación más vigiladas por la Reserva Federal.

Al final de la jornada, el Dow Jones de Industriales subió un 0,65%, el S&P 500 avanzó un 0,59% y el Nasdaq progresó un 0,44%. A pesar de este cierre positivo, en la semana el S&P 500 perdió 0,3%, el Nasdaq cayó 0,7% y el Dow se mantuvo estable.

Inflación alineada con las expectativas

El PCE de agosto registró un aumento del 0,3% mensual, dejando la tasa de inflación anual en 2,7%, según datos del Departamento de Comercio. Por su parte, el PCE subyacente —que excluye alimentos y energía— se ubicó en 2,9% anual, tras un incremento mensual de 0,2%.

Todas las cifras coincidieron con los pronósticos del consenso del Dow Jones y con lo esperado por la Fed, lo que sugiere que el banco central podría mantener el ritmo actual de reducción de tasas de interés, sin cambios abruptos en su política monetaria.

Tecnología bajo presión y operaciones destacadas

La semana estuvo marcada por volatilidad en el sector tecnológico, afectado por dudas sobre la sostenibilidad del mercado de inteligencia artificial. Nvidia anunció el lunes una inversión de 100.000 millones de dólares en OpenAI, mientras que Oracle se benefició del acuerdo impulsado por la administración Trump para permitir que TikTok opere en EE.UU. con mínima participación china. No obstante, Oracle retrocedió más del 7% en la semana.

Entre las 30 compañías del Dow, las mayores subidas correspondieron a Boeing (3,62%), Travelers Companies (1,29%) y Merck (1,24%), mientras que Cisco (-0,93%) y Apple (-0,55%) registraron las mayores caídas.

Con información de EFE