Wall Street marca nuevos récords apoyado en apuestas de recorte de tasas

Los principales índices de Wall Street escalaron este viernes a máximos históricos intradía, impulsados por la expectativa de que la Reserva Federal recorte pronto las tasas de interés, tras conocerse un débil informe de empleo en agosto.

El repunte se vio reforzado por la tecnológica Broadcom, cuyas sólidas proyecciones de ingresos ligadas a la inteligencia artificial dispararon sus acciones a un nuevo máximo histórico.

Datos laborales débiles

El empleo en Estados Unidos mostró un fuerte enfriamiento en agosto, con la creación de apenas 22.000 puestos y una tasa de paro en 4,3%, lo que consolidó las apuestas a una rebaja de tasas este mes.

Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores asignan un 16% de probabilidad a un recorte de 50 puntos básicos en septiembre, aunque el consenso apunta a una baja más moderada de 25 puntos básicos.

“El mercado laboral se está estancando hasta el punto de que podríamos experimentar crecimiento negativo del empleo en los próximos meses”, advirtió Peter Cardillo, economista jefe de Spartan Capital Securities, al tiempo que destacó que este escenario alimenta la posibilidad de un recorte agresivo de tasas.

Rally en acciones tecnológicas e inmobiliarias

Broadcom se disparó 13%, tras anticipar ingresos trimestrales por encima de lo esperado y proyectar que la IA será un motor clave de crecimiento en su año fiscal 2026.

El índice de semiconductores de Filadelfia avanzó 2,1%, arrastrado por la fortaleza del sector.

El sector inmobiliario lideró las alzas en Wall Street con un aumento de 1,2%, mientras el índice de vivienda de Filadelfia alcanzó su mejor nivel en ocho meses.

Cierre de los índices

El Dow Jones sumaba 0,16% a 45.694,37 puntos.

sumaba 0,16% a 45.694,37 puntos. El S&P 500 ganaba 0,45% a 6.531,55 unidades.

ganaba 0,45% a 6.531,55 unidades. El Nasdaq Composite avanzaba 0,71% hasta 21.861,39 puntos.

