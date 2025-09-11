Tesla y Micron llevan a Wall Street a nuevos récords

Los principales índices de Wall Street cerraron este jueves en máximos históricos, apoyados en las fuertes alzas de Tesla y Micron Technology, mientras los datos de inflación y empleo en Estados Unidos reforzaron las apuestas a que la Reserva Federal recortará las tasas de interés este mes.

El S&P 500 avanzó 54,70 puntos, o un 0,84%, para ubicarse en 6.586,74 unidades, mientras que el Nasdaq Composite sumó 153,54 puntos, o un 0,70%, hasta 22.039,60 unidades. El Dow Jones ganó 613,97 puntos, equivalente a un 1,35%, para cerrar en 46.104,89 unidades.

Los precios al consumidor subieron más de lo previsto en agosto, registrando el mayor incremento anual en siete meses. De manera paralela, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo alcanzaron las 263.000 en la semana terminada el 6 de septiembre, su nivel más alto en casi cuatro años.

“Estamos en un periodo inusual respecto a los últimos años, con un mercado laboral que se desacelera de forma considerable mientras la inflación no cede”, señaló Atsi Sheth, directora de calificaciones de crédito en Moody’s Ratings. La analista anticipó que la Fed reducirá su tasa de referencia en 25 puntos básicos la próxima semana y en otros 25 puntos antes de fin de año.

Tesla y Micron lideran las ganancias

Las acciones de Tesla repuntaron, contribuyendo al avance del S&P 500 y el Nasdaq. Micron Technology también se disparó después de que Citigroup elevara su precio objetivo a 175 dólares desde los 150 previos. El índice de semiconductores de Filadelfia ganó un 0,9% y tocó un nuevo récord.

En el sector corporativo, Warner Bros Discovery se disparó tras conocerse que Paramount Skydance prepara una oferta mayoritaria en efectivo. Centene subió después de ratificar su pronóstico de ganancias anuales, mientras que Oracle retrocedió al devolver parte del avance del 36% registrado en la sesión previa.

Delta Airlines, en cambio, cedió terreno pese a reiterar su previsión de beneficios para el conjunto del año.

Con información de Reuters