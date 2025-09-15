Wall Street arranca la semana con máximos históricos en S&P 500 y Nasdaq

Wall Street arrancó la semana con máximos históricos intradía en el S&P 500 y el Nasdaq, impulsado por el entusiasmo en el sector tecnológico y la expectativa sobre la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

Las acciones de Tesla subieron un 5,8%, alcanzando su nivel más alto desde finales de enero, luego de que documentos regulatorios revelaran que Elon Musk compró acciones de la compañía por casi 1.000 millones de dólares el pasado viernes. Esto impulsó al sector de consumo discrecional del S&P 500, que avanzó 1,4% a su mayor nivel en casi nueve meses.

El sector de servicios de comunicación subió 1,8%, gracias al impulso de Alphabet, la matriz de Google, que alcanzó por primera vez los 3 billones de dólares de capitalización bursátil.

Por el contrario, Nvidia cayó un 1,1%, afectada por nuevas investigaciones antimonopolio en China, lo que limitó las ganancias del sector tecnológico.

Expectativa por la Fed

Los inversionistas centran la atención en la reunión de la Reserva Federal de esta semana, donde se espera un recorte de 25 puntos básicos tras indicadores que muestran cierta debilidad en el mercado laboral estadounidense. Según datos de LSEG, los operadores anticipan un relajamiento de la política monetaria de 68,9 puntos para finales de 2025.

Rendimiento de los principales índices

A las 14:31 GMT, los principales indicadores se movían así:

Dow Jones : +103,42 puntos (+0,23%) a 45.937,64 unidades

: +103,42 puntos (+0,23%) a 45.937,64 unidades S&P 500 : +31,77 puntos (+0,48%) a 6.616,06 unidades

: +31,77 puntos (+0,48%) a 6.616,06 unidades Nasdaq: +150,04 puntos (+0,68%) a 22.291,14 unidades

Aunque las caídas de UnitedHealth y Home Depot limitaron las ganancias del Dow, los tres índices cerraron con un fuerte impulso, acumulando ganancias semanales y consolidando máximos históricos intradía, gracias al sólido desempeño de las acciones tecnológicas.

Con información de Reuters