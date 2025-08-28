Wall Street abre mixto tras resultados de Nvidia; acciones del gigante de chips bajan

Wall Street abrió este jueves en terreno mixto luego de que Nvidia reportara un aumento intertrimestral del 59% en su beneficio neto, aunque sus acciones cotizan a la baja esta mañana.

Quince minutos después del toque de campana, el Dow Jones de Industriales caía 0,10%, el S&P 500 subía 0,08% alcanzando máximos intradía históricos, y el Nasdaq retrocedía 0,30%.

La compañía estadounidense anunció ingresos de 46.743 millones de dólares, un 56% más interanual, impulsados principalmente por su segmento de Centros de Datos, que incluye chips clave para la inteligencia artificial (IA).

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, destacó que su procesador de última generación para IA, el Blackwell, representa un «salto generacional excepcional» y se está produciendo a pleno rendimiento ante la «demanda extraordinaria».

Expectativa sobre ventas a China

Los operadores siguen atentos a la posibilidad de que Nvidia pueda vender próximamente los chips H20 a China, que no se comercializaron en el segundo trimestre debido a restricciones de exportación. Un acuerdo entre Xi y Trump podría desbloquear estas ventas y mejorar aún más los resultados del gigante de semiconductores.

A pesar de estos factores, las acciones de Nvidia iniciaron la sesión con una caída cercana al 2%.

Entre las compañías con variaciones positivas se destacaban Salesforce (0,66%), 3M (0,65%) y American Express (0,60%), mientras que Merck (-0,77%), UnitedHealth (-0,75%) y Verizon (-0,74%) registraban caídas.

Los inversores también estarán atentos este viernes de la publicación del índice de precios del gasto en consumo personal (IPC) de julio, que según expertos del Dow podría reflejar un aumento mensual del 0,2% y anual del 2,6%.

Con información de EFE