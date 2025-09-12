Wall Street acumula ganancias semanales a la espera de la Fed

Wall Street cerró la semana con avances en sus principales indicadores, con el Nasdaq en un nuevo máximo histórico, mientras los inversores esperan la reunión de la Reserva Federal (Fed) de la próxima semana, en la que se decidirá si se recortan los tipos de interés.

Este viernes, el Nasdaq avanzó un 0,44% hasta 22.141 unidades, su nivel más alto. El Dow Jones, que ayer superó los 46.000 puntos por primera vez, y el S&P 500, terminaron en negativo en la jornada, aunque ambos acumularon ganancias en el balance semanal: el Nasdaq subió 2,1%, el S&P 500 un 1,7% y el Dow Jones un 1,1%.

Los últimos datos macroeconómicos reflejan presiones sobre el mandato dual de la Fed —controlar la inflación y mantener el pleno empleo—, lo que refuerza las apuestas de un recorte de 25 puntos básicos.

Según la herramienta FedWatch, el mercado asigna un 96% de probabilidad a que la decisión se concrete el próximo miércoles.

Wells Fargo señaló en un informe que la inflación “se acerca más al 3% que al 2%” y que el mercado laboral muestra un crecimiento más débil de lo previsto hasta marzo de 2025.

La Fed, entre la inflación y el crecimiento

El banco central enfrenta un dilema: si baja los tipos demasiado pronto, podría reactivar presiones inflacionarias; si se demora, corre el riesgo de enfriar la economía más de lo necesario, explicó Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad.

Los analistas estarán atentos a la rueda de prensa de Jerome Powell, presidente de la Fed, para interpretar el rumbo de la política monetaria.

Oracle dispara a Larry Ellison al tope de los más ricos

En el plano corporativo, Oracle se revalorizó 25% en la semana tras anunciar contratos millonarios, incluido uno de computación en la nube con OpenAI por 300.000 millones de dólares. El salto en la acción colocó a su cofundador Larry Ellison como el hombre más rico del mundo, según Bloomberg.

Su hijo, David Ellison, también gana protagonismo como líder de Paramount Skydance, conglomerado que estudia comprar Warner Bros. Discovery, operación que disparó la acción de esta última en 55% en la semana.