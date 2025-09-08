Wall Street avanza con la mirada puesta en el IPC

Wall Street cerró este lunes con ganancias y el Nasdaq alcanzó un récord intradía, en una jornada marcada por la expectativa de que se publiquen esta semana nuevos datos de inflación en Estados Unidos.

Los inversores tienen el foco puesto en los datos de inflación del índice de precios al productor (IPP) y del índice de precios al consumidor (IPC), que se divulgarán el miércoles y jueves, respectivamente, y que resultan clave para medir las presiones inflacionarias.

Un mercado laboral que se enfría

El viernes, el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) reportó que la tasa de desempleo subió en agosto al 4,3%, mientras que la economía apenas creó 22.000 empleos netos, un dato muy por debajo del registrado en julio.

“La preocupación por la situación del mercado laboral aumentó considerablemente la semana pasada, ya que prácticamente todos los datos apuntan a una desaceleración del crecimiento del empleo”, señaló el analista Tom Essaye en su informe diario Sevens Report.

No obstante, subrayó que, pese a estos resultados “decepcionantes”, el mercado laboral sigue siendo “en general estable”.

Tras la publicación del informe de empleo, los inversores descuentan que la Reserva Federal (Fed) recortará las tasas de interés en su próxima reunión de septiembre.

Tecnología impulsa al Nasdaq

En el plano corporativo, destacó la subida de Broadcom (3%), que la semana pasada superó las expectativas del mercado con sus resultados trimestrales.

También aportaron al avance del Nasdaq los incrementos de Nvidia (0,7%), Amazon (1,5%) y Microsoft (0,6%).

El petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con un alza de 0,63%, en 62,26 dólares el barril. El oro avanzó hasta 3.676 dólares la onza, mientras que el euro ganó terreno frente al dólar, con un tipo de cambio de 1,176.

Con información de EFE