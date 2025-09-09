S&P 500 y Nasdaq cierran en máximos históricos

El S&P 500 y el Nasdaq cerraron este martes en máximos históricos, impulsados por expectativas de que la Reserva Federal (Fed) reducirá pronto las tasas de interés para apuntalar la economía estadounidense. El S&P 500 subió un 0,27% hasta 6.512,61 puntos, mientras que el Nasdaq avanzó un 0,37% hasta 21.879,49 unidades. El Dow Jones ganó un 0,43% y terminó en 45.711,34 puntos.

El optimismo del mercado se vio reforzado por una fuerte revisión a la baja en las cifras de empleo: el gobierno informó que se crearon 911.000 puestos de trabajo menos de lo estimado entre marzo de 2023 y marzo de 2024, lo que sugiere una desaceleración previa incluso antes de la política arancelaria de Donald Trump. Los futuros de tasas muestran que los inversores ya descuentan un recorte de 25 puntos básicos la próxima semana y asignan cerca de un 10% de probabilidad a un recorte mayor, de 50 puntos básicos.

También puede leer: Feriado bancario en Venezuela: oficinas no abrirán al público este lunes 15

UnitedHealth y JPMorgan impulsan al mercado

Las acciones de UnitedHealth subieron tras proyectar que la afiliación a sus planes de Medicare de mayor calificación cumplirá las metas, lo que podría traducirse en mayores pagos gubernamentales. Por su parte, JPMorgan Chase repuntó 1,7% después de anticipar un crecimiento de ingresos de dos dígitos en banca de inversión y de hasta “altos adolescentes” en mercados para el tercer trimestre.

El sector de servicios de comunicación lideró las alzas en el S&P 500 con un 1,64%, seguido de las utilidades con 0,71%. En contraste, Apple cayó 1,5% tras presentar nuevos iPhones que no convencieron a los inversionistas, y Broadcom retrocedió 2,6% tras varias sesiones al alza. Entre las operaciones corporativas, Nebius se disparó casi 50% tras firmar un acuerdo de 17.400 millones de dólares con Microsoft, mientras que su rival CoreWeave ganó un 7%.

Las acciones de Fox Corp Clase B retrocedieron 6,7% y News Corp cayó 4,5%, después de que Rupert Murdoch y sus hijos acordaran entregar el control del conglomerado mediático a Lachlan Murdoch. En tanto, Albemarle se hundió 11,5% ante la expectativa de mayor oferta de litio desde China, y en operaciones extendidas Oracle subió 12% tras su reporte trimestral.

Los inversionistas estarán atentos esta semana a los datos de inflación de productores (miércoles) y de consumidores (jueves), que podrían definir la magnitud de los próximos movimientos de la Fed y la reacción frente a los aranceles de la administración Trump.