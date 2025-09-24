Wall Street abre en positivo mientras Nvidia repunta tras su última caída

Wall Street abrió este miércoles con ganancias moderadas en sus principales índices, apoyado en el repunte de Nvidia, que recuperó parte del terreno perdido en la sesión anterior.

Minutos después de la campana, los futuros del S&P 500 subían 0,2%, al igual que el Nasdaq-100, que sumaba 102 puntos. El Dow Jones de Industriales avanzaba 48 puntos, o un 0,1%.

La tecnológica Nvidia, una de las compañías más seguidas del sector de la Inteligencia Artificial (IA), comenzó la jornada con un alza de 0,4%, un movimiento que los analistas interpretan como señal de que el interés por el sector aún se mantiene tras las últimas correcciones.

Contexto del mercado

El martes, la Bolsa de Nueva York había cerrado en rojo luego de varios días de fuertes subidas en valores tecnológicos. Los inversores optaron por tomar beneficios tras el rally de empresas como Oracle, lo que reavivó temores de una posible burbuja en torno a la IA.

Nvidia venía de anunciar un plan de inversión de 100.000 millones de dólares en OpenAI, mientras que Oracle se benefició de la noticia de que la startup de IA firmó un contrato valorado en 300.000 millones de dólares con la compañía, en el marco de un pacto impulsado por el Gobierno de Donald Trump para garantizar que TikTok opere con una presencia mínima de capital chino en Estados Unidos.

Con información de Reuters