Wall Street cede terreno conforme se enfría el entusiasmo por la Fed

Wall Street abrió la semana con pérdidas, borrando parte del fuerte avance del viernes, cuando los comentarios de Jerome Powell alimentaron la expectativa de que la Reserva Federal podría bajar las tasas de interés en septiembre.

A las 14:29 GMT, el Dow Jones cedía 178,84 puntos, o un 0,39%, a 45.453,19 unidades; el S&P 500 retrocedía 12,08 puntos, o un 0,19%, a 6.454,83 unidades; mientras que el Nasdaq avanzaba levemente 0,02% hasta 21.499,99 unidades.

Los inversores reaccionan a señales mixtas: por un lado, los recientes datos sobre el mercado laboral apuntan a una moderación que podría justificar un giro expansivo de la Fed; por otro, persisten advertencias de que los aranceles de EE. UU. podrían reavivar las presiones inflacionarias en los próximos meses.

El mercado aguarda dos publicaciones clave: el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), indicador favorito de la Fed para medir la inflación, que se dará a conocer el viernes; y las cifras oficiales de empleo, previstas para la próxima semana.

“El informe más importante de aquí a septiembre no son las cifras de inflación, sino el de empleo”, afirmó Thomas Hayes, de Great Hill Capital, en Nueva York. “Mientras sigamos viendo grietas en el mercado laboral habrá un recorte en septiembre, salvo que la inflación repunte con fuerza”.

Tras las palabras de Powell, varias firmas de Wall Street —entre ellas Barclays, BNP Paribas y Deutsche Bank— ajustaron sus previsiones y ahora proyectan una reducción de 25 puntos básicos en septiembre. Según datos de LSEG, los operadores asignan un 79,6% de probabilidad a ese escenario.

El optimismo del viernes había llevado al Dow Jones a un cierre récord, el primero desde diciembre de 2024, y al S&P 500 a su mayor salto diario desde mayo.

Con información de EFE