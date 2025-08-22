Wall Street sube cerca del 2% tras indicios de recorte de tasas en septiembre

agosto 22, 2025 12:36 PM
Wall Street
Los principales índices de Wall Street se dispararon este viernes en torno al 2% tras el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole, donde insinuó un posible recorte de tasas de interés en septiembre.

Los comentarios de Powell abrieron la puerta a una reducción de tasas en la reunión del 16 y 17 de septiembre, aunque subrayó que la decisión dependerá de los datos de empleo e inflación que se publiquen antes de entonces.

«El presidente Powell habló sobre el equilibrio de riesgos y dejó claro que un potencial cambio de política monetaria sería apropiado», afirmó Art Hogan, de B. Riley Wealth.

Por su parte, Hogan agregó que la debilidad del mercado laboral, más que la preocupación por los precios de bienes básicos, es el principal factor que guía las expectativas del mercado: «El mensaje claro es que septiembre está ahora muy vivo».

Récords y avances sectoriales

A las 15:22 GMT, los principales índices mostraban fuertes avances:

  • Dow Jones: +889,97 puntos (1,99%), a 45.675,47 unidades, máximo histórico intradía.
  • S&P 500: +104,83 puntos (1,65%), a 6.475 unidades.
  • Nasdaq Composite: +428,33 puntos (2,03%), a 21.528,64 unidades.

Los operadores elevaron las expectativas de un recorte de tasas en septiembre, llevando la probabilidad percibida a cerca del 90%, frente al 75% previo al discurso.

Todos los 11 subsectores del S&P 500 cotizaban al alza, destacando:

  • Inmobiliario: +1,8%
  • Consumo discrecional: +2%
  • Sector tecnológico de chips: +3,7%

Entre los líderes de ganancias destacó Tesla, que avanzó un 5,2%, mientras que la mayoría de las acciones de crecimiento de gran capitalización también registraron fuertes subidas.

Con información de Reuters

