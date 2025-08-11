Wall Street abre mixto; Dow Jones extiende ganancias y tecnología cede terreno

Wall Street inició la semana con movimientos dispares este lunes, mientras los inversores evalúan el impulso reciente de los índices y siguen de cerca las novedades en el sector tecnológico y en el frente geopolítico.

Diez minutos después de la apertura, el Dow Jones de Industriales subía un 0,13%, prolongando el avance acumulado la semana pasada. El S&P 500 ganaba un 0,05%, mientras que el Nasdaq Composite cedía un 0,07% tras cerrar el viernes en nuevos máximos históricos.

El comportamiento mixto refleja un ajuste tras el repunte de los últimos días, que llevó al S&P 500 a rozar otro hito y al Dow a encadenar subidas semanales.

Tecnología bajo presión

En el sector tecnológico, las acciones de Nvidia (-0,06%) y AMD (-1,48%) reaccionaban a la noticia de que ambas compañías aceptaron pagar al gobierno de Estados Unidos un 15% de las ventas de chips avanzados de inteligencia artificial a China, según publicó The New York Times.

Por su parte, Intel se disparaba un 5,31% en la apertura, en medio de reportes del Wall Street Journal que señalan que su consejero delegado visitará la Casa Blanca este lunes. La reunión se produce después de que el presidente Donald Trump cuestionara los vínculos de la empresa con el mercado chino.

Sectores y materias primas

Entre los sectores del S&P 500, las empresas de salud lideraban las ganancias (+0,68%), mientras que las tecnológicas caían un 0,34%, reflejando la presión sobre los valores más expuestos a las tensiones comerciales y regulatorias.

En el mercado de materias primas, el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI) subía a 64,13 dólares por barril. El alza responde en parte a la expectativa de la reunión del 15 de agosto en Alaska entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin, con el objetivo de buscar una salida al conflicto en Ucrania, un evento que podría tener implicaciones para el mercado energético global.