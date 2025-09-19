Wall Street abre en verde y apunta a una semana de fuertes ganancias

Wall Street abrió este viernes en terreno positivo, tras una jornada de récords el jueves en los tres principales índices, desafiando los temores sobre una posible desaceleración en la economía estadounidense.

Seis minutos después del toque de campana, el Nasdaq subía 0,37%, el S&P 500 avanzaba 0,17%, y el Dow Jones de Industriales apenas se movía, alternando entre rojo y verde. Por su parte, el Russell 2000, que sigue a empresas de mediana y pequeña capitalización, registraba un aumento de 0,13%, alcanzando un récord intradía.

Tecnológicas lideran el impulso

El mercado se encamina a cerrar la semana con sólidas ganancias en Wall Street, impulsado por una nueva rebaja de 0,25 puntos en los tipos de interés y por el movimiento de miles de millones de dólares entre las grandes tecnológicas, protagonistas indiscutibles del mercado en el siglo XXI.

Entre las principales alzas destacan Apple, que hoy lanza nuevos dispositivos y sube 1,19%, y Tesla, que avanza 2,42%. Por otro lado, Intel, que ayer llegó a subir cerca de 26% tras el anuncio de una inversión conjunta de 5.000 millones de dólares con Nvidia en productos para centros de datos y PCs, retrocede 2,88%, una caída atribuible a la toma de ganancias tras un pico de subida.

En el Dow 30, también destacan los incrementos de Johnson & Johnson (0,66%) y Visa (0,6%), mientras que Nike (-1,51%) y Cisco (-1,05%) registran descensos.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cae 0,64% y se ubica en 63,15 dólares el barril.

Con información de Reuters