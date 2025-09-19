Zapatos importados ganan terreno frente a la producción nacional

Los zapatos escolares importados han ido ganando espacio en el mercado venezolano, según advirtió la Cámara Venezolana del Calzado (Cavecal).

Tony Di Benedetto, presidente de la cámara, destacó que los productos fabricados en Venezuela cumplen con los más altos estándares de calidad. Sin embargo, el aumento de la oferta importada representa un desafío para la industria nacional.

«Nosotros, como proveedores de productos nacionales, siempre hemos tratado de cubrir esa demanda, pero hemos visto que este año la oferta de productos importados ha aumentado. Eso nos obliga a luchar por mantener el renglón escolar como producción nacional», declaró Di Benedetto a Unión Radio.

También puede leer: Las compras para el «regreso a clases» 2025: financiamiento, más papelerías y pocas ferias

En este regreso a clases, las ventas de zapatos venezolanos se mantienen al mismo nivel que el año pasado, según el directivo.

«Sí ha habido cierto movimiento a nivel de ventas al público en productos escolares, manteniendo más o menos la misma línea del año pasado; es casi igual», agregó.

Cavecal espera que las ventas de zapatos escolares incrementen en los próximos días, impulsadas por el inicio del año escolar.