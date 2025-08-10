Venezuela y Colombia afinan detalles para activar Zona Económica Binacional en la frontera

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Gregorio Vielma Mora, informó que la conformación de la Zona Económica Binacional entre el estado Táchira, en Venezuela, y el departamento colombiano Norte de Santander registra avances significativos en materia de infraestructura y marco jurídico.

Según el parlamentario, la reglamentación fronteriza está «sumamente avanzada», restando únicamente la aprobación de algunas resoluciones pendientes. Indicó que continúan las mesas técnicas para afinar aspectos como el registro y la permisología necesaria para las operaciones en la zona.

Vielma Mora destacó, en conversación con Unión Radio, que esta iniciativa podría tener un impacto positivo en la dinámica fronteriza y subrayó la necesidad de establecer casas de bolsa en condiciones equitativas, con el fin de garantizar intercambios comerciales en igualdad de términos. En este sentido, mencionó que se deben definir mecanismos de compensación, permitir la libre fluctuación y establecer parámetros claros para el manejo de divisas.

El diputado también planteó que las aduanas de ambos países deberían operar de forma continua para facilitar el flujo de mercancías. Entre los sectores que, según dijo, podrían beneficiarse directamente de la zona económica se encuentran el carbón, la caña de azúcar, el arroz, autopartes, odontología, tornillería, sastrería, calzados y textiles.

Gremios piden «organizar primero la casa»

Durante un encuentro realizado a principios de mes en la Cámara de Comercio de Cúcuta, la presidenta de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (FITAC) Capítulo Cúcuta, Sandra Guzmán, advirtió que antes de consolidar la zona económica es necesario resolver problemas estructurales en la frontera. Mencionó la falta de básculas en el puente internacional Atanasio Girardot, la escasa infraestructura aduanera y la ausencia de presencia permanente de entidades regulatorias colombianas como el ICA y el Invima.

Guzmán respaldó la propuesta de que los puentes fronterizos operen las 24 horas, y celebró las declaraciones del embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, sobre la posibilidad de ampliar los horarios en el Atanasio Girardot.

En la misma línea, el expresidente de Fedecámaras Táchira, Maximiliano Vásquez, planteó que la zona económica se delimite inicialmente al eje San Cristóbal–Cúcuta, ya que el alcance geográfico actual es comparable al de países como Holanda y Austria juntos. También alertó sobre el impacto económico de más de 600 gandolas venezolanas varadas por permisos vencidos en Colombia, lo que, según dijo, encarece los costos y precios finales para los consumidores.