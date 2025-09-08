Fedecámaras-Lara: una Zona Económica Especial daría impulso a la industria regional

La creación de una Zona Económica Especial (ZEE) en Lara podría convertirse en una palanca para dinamizar la producción y abrir nuevos espacios a la exportación, aseguró Joel Segura, presidente de Fedecámaras-Lara.

En entrevista con Unión Radio, el dirigente empresarial destacó que la entidad no solo cuenta con sectores petroleros y de empresas básicas, sino también con una amplia base de industrias alimenticias y de procesamiento.

«Barquisimeto es una encrucijada de caminos que conecta al Llano, Portuguesa, la zona central y el Zulia. Además, con el Puerto Seco y la aduana local tenemos la posibilidad de atender importaciones y exportaciones marítimas», señaló.

Una ZEE para superar limitaciones

Segura subrayó que incluir a Lara en el esquema de la Ley de Zonas Económicas Especiales permitiría resolver problemas estructurales que hoy frenan la capacidad exportadora:

Deficiencia en servicios básicos : energía eléctrica, agua y vialidad industrial.

: energía eléctrica, agua y vialidad industrial. Falta de infraestructura logística para garantizar estabilidad a la oferta exportable.

«El hecho de tener la ZEE podría permitir un real empuje a la industria larense», afirmó, al tiempo que insistió en que sin servicios básicos confiables resulta imposible competir en mercados internacionales.

Industria con potencial, pero limitada

El parque industrial larense mantiene un nivel de operatividad cercano al 30%, según el representante de Fedecámaras-Lara. El sector alimenticio —empaquetado, procesamiento de harinas y cereales— es el más dinámico, con una ocupación en torno al 45%, similar al promedio nacional.

Además, la industria azucarera comienza a mostrar señales de reactivación tras la transferencia de algunos centrales estatales a manos privadas, lo que podría revitalizar la economía regional.

Aunque Lara aprovecha su condición de puerto seco con aduana principal, la mayoría de las exportaciones actuales siguen siendo de materia prima (granos, café, piña).