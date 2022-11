Gaceta Oficial N° 42.496: resolución que designa a los integrantes de la Junta Directiva de Corpoelec

En Gaceta Oficial N° 42.496, de fecha 2 de noviembre de 2022, fue publicada una resolución mediante la cual se designan a los Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva de la Corporación Industrial para la Energía Eléctrica, S.A. (Corpoelec Industrial), adscrita al Ministerio de Energía Eléctrica.



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA

RESOLUCIÓN



El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES, designado mediante Decreto N° 4356, de fecha 25 de octubre de 20201 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.586 Extraordinario de la misma fecha; en ejercicio de las competencias que le confiere lo dispuesto en los artículos 65 y 78, numerales 2, 13, 19 y 27 del Decreto No 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014; en concordancia con lo dispuesto en las Cláusulas Décima Tercera y Vigésima Primera del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la Corporación Industrial para la Energía Eléctrica, S.A. (CORPOELEC INDUSTRIAL), sociedad mercantil adscrita a este Ministerio, cuya creación fue autorizada mediante Decreto N° 321, de fecha 13 de agosto de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.227 de la misma fecha, y reformado parcialmente mediante Decreto N° 1.039 de fecha 12 de junio de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No 40.432, de la misma fecha, cuya Acta Constitutiva Estatutaria fue protocolizada ante la Oficina de Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda en fecha 26 de agosto de 2013, quedando anotada bajo el N° 190, Tomo 81-A-Sgdo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.2400 de fecha 30 de agosto de 2013, y su última modificación estatutaria la protocolizada ante el mismo Registro Mercantil en fecha 22 de marzo de 2017, bajo el No 17, Tomo 71-A, Sdo.,

POR CUANTO

La Asamblea General de Accionistas es el árgano supremo de dirección de la CORPORACIÓN INDUSTRIAL PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA, S.A. (CORPOELEC INDUSTRIAL), cuya única accionista es la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, el cual ejerce la representación de la totalidad de las acciones que conforman el cien por ciento (100%) del Capital Social suscrito,

POR CUANTO LA CORPORACIÓN INDUSTRIAL PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA, S.A. (CORPOELEC INDUSTRIAL), contará con una Junta Directiva como órgano consultivo, de asesoramiento y de recomendación técnica y estratégica, designada por el Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica,



RESUELVE



Artículo 1. Se designan los miembros de la Junta Directiva de la empresa del Estado CORPORACIÓN INDUSTRIAL PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA, S.A. (CORPOELEC INDUSTRIAL), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, conforme lo previsto en la Cláusula Vigésima Primera del Documento Constitutivo Estatutario, quedando conformada de la siguiente forma:

Nombres y Apellidos/Cédula de identidad



Juan Ramón Rodríguez Navarro V-7.582.056 Presidente

Edylberto José Molina Molina V-8.082.459 Director Principal

Galvani Duarte Vanegas V-6.157.940 Director Principal



Alexander Alberto Guaramato Miranda V-12.392.567 Director Principal

Alejandro Constantino Keleris Bucarito V-8.397.723 Director Principal

Leonardo Alfredo Rodríguez Biel V-15.364.352 Director Suplente

Bruno José Mattiussi Urribarri V-11.320.879 Director Suplente

Eyker Deivy Moris Ovalles V-18.912.424 Director Suplente

Johanna Glorimar Ugas Maldonado V-14.548.626 Directora Suplente

Artículo 2. Se designa al ciudadano Alejandro Aguilar Paz, titular de la cédula de identidad No V-18.311.473, como Secretario de la Junta Directiva de la Empresa del Estado CORPORACIÓN INDUSTRIAL PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA, S.A. (CORPOELEC INDUSTRIAL), de conformidad con lo establecido en la Cláusula vigésima Quinta del Documento Constitutivo Estatutario.



Artículo 3. Los miembros de la Junta Directiva de la Empresa del Estado CORPORACIÓN INDUSTRIAL PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA, S.A. (CORPOELEC INDUSTRIAL), deberán cumplir con las atribuciones conferidas en el Decreto de creación, además de las establecidas en su Documento Constitutivo Estatutario, debiendo a su vez, rendir cuenta al Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, de los actos realizados en ejercicio de tales atribuciones.

Artículo 4. Se instruye lo procedente para la formalización de lo dispuesto en esta Resolución en la correspondiente Asamblea General de Accionistas, para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acta Constitutiva Estatutaria de la CORPORACIÓN INDUSTRIAL PARA LA ENERGÍA ELÉCTRICA/ S.A. (CORPOELEC INDUSTRIAL), y demás formalidades de

Ley y

Artículo 5. Se ordena la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Comuníquese y publíquese por el Ejecutivo Nacional