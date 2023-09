Avior Airlines conectará a Venezuela con Curazao a partir del #4Oct: conozca el itinerario

La compañía Avior Airlines informó que, a partir del próximo 4 de octubre, conectará a la ciudad de Caracas con la isla de Curazao.

Asimismo, indicó en su página web que la frecuencia aérea será dos veces a la semana, los días miércoles y domingos.

La aerolínea precisó que el costo del vuelo va desde los US$ 270. Si un pasajero desea viajar desde la capital de Venezuela hasta la isla caribeña del 8 al 15 de octubre de este año, el precio del boleto medium es de US$ 299,18.

Los pasajeros contarán con un equipaje de mano de 8 kilos, una maleta de 23 kilos, si desea cambiar la fecha deberá pagar US$ 100 adicionales y podrá seleccionar el asiento.

La salida desde Caracas será a las 10:00 a.m., llegando a Curazao a las 10:45 a.m. No obstante, la partida desde la isla caribeña será a las 12:30 p.m. y arribará a Venezuela a la 1:15 p.m.