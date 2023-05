Cavecol: intercambio comercial entre Venezuela y Colombia fue de US$ 187 millones en primer trimestre 2023

La Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol) informó que en el primer trimestre de este año, hubo un incremento de las exportaciones desde Venezuela hacia Colombia, pasando de US$ 16,9 millones a US$ 42,2 millones, lo que significa un incremento de 150% en comparación con el mismo período del año 2022.

Asimismo, las importaciones venezolanas desde el país vecino tuvieron un aumento del 63%, en comparación al mismo período del año 2022, pasando de US$ 89 millones a US$ 145 millones para el primer trimestre de 2023.

Esto quiere decir que el intercambio comercial para el primer trimestre de este año entre ambas naciones es de US$ 187,2 millones, según datos el Departamento Administrativo Nacional de Estadística colombiano (DANE).

El comportamiento mes a mes del intercambio comercial durante el primer trimestre de 2023 evidencia que entre enero y febrero, tanto las exportaciones como las importaciones hacia y desde Colombia, se incrementaron en 229% y 23%, respectivamente.

No obstante, en marzo se registró una disminución de 36% en las exportaciones y en el caso de las importaciones se registró un incremento del 12,2%, si bien no hubo disminución en las importaciones, el incremento fue menor al que hubo entre enero y febrero.

Ante esto, Cavecol consideró que esta disminución registrada en el intercambio comercial, se debe a las protestas del sector transporte que «impidieron y retrasaron las operaciones de comercio por el paso entre el estado Zulia y La Guajira».

Importaciones y exportaciones

Entre los principales productos de origen venezolano exportados hacia Colombia durante el primer trimestre del año 2023, están abonos (US$ 15,95 millones); combustibles y aceites minerales y sus productos (US$ 3,13 millones); productos químicos orgánicos (US$2,81 millones); fundición, hierro y acero (US$ 2,66 millones) y aluminio y sus manufacturas (US$ 1,79 millones).

En cuanto a los principales productos de origen colombiano importados por Venezuela, se encuentran: azúcares y artículos confitería (US$ 14,94 millones); materias plásticas y manufacturas (US$ 13,94 millones); combustibles y aceites minerales y sus productos (US$ 7,31 millones); fundición, hierro y acero (US$ 7,25 millones); productos farmacéuticos (US$ 3,99 millones); máquinas, aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen (US$ 3,90 millones) y papel, cartón y sus manufacturas (U$ 2,04 millones).

Nota de prensa