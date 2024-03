Mejora actividad petrolera

José Grasso Vecchio.- La producción de petróleo de Venezuela alcanzó a 877.000 barriles diarios, la mayor cantidad de crudo extraída en cuatro años. Comparada con los 802.000 barriles diarios producidos en diciembre de 2023, ello representa un aumento de 9,3%, lo cual significa un impulso a la actividad económica al tiempo que mejora la posición en moneda extranjera y las cuentas fiscales.

Del total producido, un 18% corresponde a Chevron, empresa que ha venido aumentando progresivamente la extracción de hidrocarburos. También conviene mencionar que la política petrolera se ha orientado a buscar alianzas con empresas procesadoras de India y Turquía con el objeto de apuntalar las capacidades tanto de producción como de colocación del petróleo en mercados asiáticos en momentos en que la producción de varios países está declinando en cumplimiento de los acuerdos de la OPEP.

Podríamos estar viendo, una recuperación e incremento sostenido de la producción de petróleo hasta el millón de barriles en el primer semestre de 2024. Para llegar a esa cifra tendría que aumentar la producción en 123.000 barriles diarios en términos promedio, equivalentes a 14%.

Esta expansión de la producción ha coincidido favorablemente con un alza de los precios del petróleo en el mercado internacional. Así, al cierre de 2023 la cotización del WTI alcanzó a 72 US$ por barril, en tanto que al 20 de marzo de 2024 se ubicó en US $82 por barril, luego de estar oscilando sin una tendencia clara hasta mediados de febrero. El petróleo inicia la semana santa al alza. Tal aumento ha ocurrido, no por los fundamentos del mercado, dado que el crecimiento de la economía mundial no constituye un factor que impulse los precios a esos niveles, aunque las agencias especializadas han actualizado sus expectativas favorables para la demanda de hidrocarburos para 2024 y 2025.

En términos de actividad económica, un aumento de la producción petrolera en 10% se traduciría en 1,7 puntos adicionales del PIB como efecto directo y unos dos puntos por su incidencia indirecta por el efecto del gasto fiscal que genera la mayor producción y consecuente exportación de petróleo.

Los precios del petróleo en conjunción con un aumento de la producción y las exportaciones de crudos podrían claramente beneficiar a Venezuela. Un precio de la cesta venezolana de US $75 por barril y por encima sería una buena noticia, más todavía si la producción pudiese alcanzar a 1.000.000 de barriles diarios y si se exportan 800.000 barriles diarios.

Para Venezuela, sin ninguna duda, su mejor estrategia es procurar por todos los medios de levantar la producción y consecuentemente sus exportaciones para aprovechar precios favorables.

Una vez más la geopolítica parece favorecer a Venezuela, pero no hay más tiempo que perder. Venezuela tiene potencial para levantar su producción a razón de entre 250.000 y 300.000 barriles por día adicionales en un plazo razonable, sin grandes inversiones.

En cualquier caso, el mercado petrolero luce favorable para los países productores por el aumento de los precios y en particular para Venezuela que tiene potencial para expandir su producción y colocar sus crudos en mercados más rentables. Como hemos señalado en otras oportunidades, debemos aprovechar una vez más la coyuntura favorable del mercado para consolidar desarrollo y bienestar.

@josegrasso