José Guerra: reservas internacionales reales están en US$ 3.580 millones y “luce difícil” mantener estabilidad cambiaria

El economista y fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), José Guerra, señaló que con apenas US$ 3.580 millones efectivos en las reservas internacionales de Venezuela, «luce difícil» que se mantenga el tipo de cambio «relativamente estable».

En ese sentido, expresó que, ante esto, se «asfixia la economía con una política muy restrictiva», y a su juicio, «eso no es sostenible».

Ante la pregunta: «¿puede el Banco Central de Venezuela (BCV) seguir manteniendo el tipo de cambio relativamente estable?», respondió: «ha tratado al costo de perder millones de dólares».

Explicó que, al 25 de mayo de 2023, las reservas internacionales del país están en US$ 9.680 millones, pero a esta cifra hay que restarle US$ 5.100 millones de Derechos Especiales de Giro que asignó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en septiembre de 2021 que «no los mantiene el BCV», así como los US$ 2.000 millones del oro del juicio en Londres, que tampoco están disponibles.

Manifestó, además que, las reservas reales de Venezuela son de US$ 3.580 millones, de las cuales las líquidas son US$ 900 millones, oro en el BCV son US$ 1.500 millones y el resto en otros activos no líquidos.