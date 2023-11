2024: Actividad Económica y Crédito Bancario

José Grasso Vecchio.- El crecimiento de la economía del tercer trimestre en 2,4% obedeció al aumento de la producción petrolera, en la cual jugó un papel importante la mayor extracción de hidrocarburos por parte de Chevron, una mayor expansión del gasto público, derivado de las exportaciones de petróleo y el aumento del crédito bancario, en términos reales, es decir deduciendo la inflación.

Siempre es importante enfatizar que el sistema bancario venezolano ha experimentado un conjunto de mejoras tecnológicas, relativas a la modernización de los medios de pagos, debemos recordar que hoy día el 98% de las transacciones son digitales y Venezuela alcanza un 84% de bancarización. El sistema financiero Venezolano, estaría en condiciones de aportar más al crecimiento económico de aplicarse una política de disminución gradual de la tasa de encaje bancario para de esta manera liberar recursos que se destinarían al financiamiento de la economía no petrolera, especialmente las pequeñas y medianas empresas que son las que tienen más dificultades de acceso al crédito. Las políticas no pueden ser aisladas, me refiero a que en la medida en que se incremente el ingreso fiscal, se dispondrá de mayores recursos para atender las necesidades del mercado cambiario, pero a su vez, entendiendo que el crédito debe ser dirigido a apuntalar la generación de bienes y provisión de servicios. El potencial del sistema financiero venezolano es enorme por sus capacidades instaladas, su tecnología de punta y además por los años de experiencia en la gestión y la intermediación financiera, es de recordar que la morosidad que refleja la cartera de créditos con problema ya que representa menos del 3% en promedio del total de la cartera de crédito y además con una provisión del 120% lo que refleja la excelente calidad de la cartera crediticia del sistema financiero Venezolano.

Visto que la economía recuperó en el tercer trimestre de 2023 la senda del crecimiento, conviene analizar las perspectivas y principalmente para 2024. Si la producción petrolera vuelve a crecer en noviembre y diciembre la economía pudiese cerrar con un modesto crecimiento.

En 2024 buena parte de lo que suceda en materia económica va depender de si se mantiene el levantamiento de las sanciones tanto petroleras como al sistema financiero. Conviene destacar que de un año para otro no hay sector que sustituya al petróleo como motor de crecimiento económico, tanto por los efectos directos de la extracción de petróleo en sí misma como por la cadena de valor en el área de los servicios de construcción, metalmecánica, transporte entre otras actividades asociada a un alza de la producción de petróleo.

Sobre esa base se pueden construir para 2024 dos escenarios sobre el comportamiento de la economía y de allí sobre la banca debido a la estrecha correlación entre el producto interno bruto (PIB) y el crédito bancario. El primero de ellos se fundamenta en que se mantengan las licencias petroleras durante seis meses y de esta manera las empresas petroleras que han anunciado mayores inversiones tales como Chevron y Maurel & Prom Iberoamérica, entre muchas otras interesadas en invertir en nuestro país, lon harían en form rápida. En ese escenario la economía crecería 4% y la cartera de crédito 17% en términos reales.

El segundo escenario sería más auspicioso si las sanciones se levantan durante un año. En este caso la economía se expandiría 8% y la cartera crédito 25%. Estas previsiones toman en cuenta, no solo que la cartera de crédito se mueve simultáneamente al PIB, sino que el crédito es muy elástico o sensible a las variaciones de la actividad económica, por lo que, cuando el PIB se incrementa, el crédito lo hace también, pero más que proporcionalmente. En ambos escenarios, la banca debe apuntar hacia aquellas empresas locales productoras directas de bienes y, sobre todo, servicios a las grandes empresas transnacionales y las asociaciones estratégicas. Estas requieren líneas de crédito para cubrir sus brechas de flujo de caja, gastos operativos y capital de trabajo, mismas que deberían ser satisfechas fundamentalmente con crédito bancario.

Como puede apreciarse son opciones basadas en que el sector petrolero pueda dinamizarse y los mayores ingresos por exportaciones se traduzcan en un aumento del gasto, de los depósitos bancarios y consecuentemente en el crédito. El gran reto para la banca, es la necesaria capitalización que tendría lugar en cualquiera de estos escenarios, pues, siguiendo las normativas macroprudenciales locales y globales, el colchón de patrimonio debe crecer como medida de cobertura contra el riesgo de crédito.

Todos los que vivimos y queremos a Venezuela, apostamos por su recuperación, aspiramos, no solo a que la flexibilización de las sanciones sectoriales se renueve por 6 meses más, sino a pasar a un escenario ideal, en el cual estas sean completamente levantadas. Las sanciones nos han hecho mucho daño a todos los Venezolanos. Solo dentro de un escenario de levantamiento total de las sanciones, se podrán sentarse las bases de una normalización completa de nuestra economía, que permitan dedicarnos por fin a aquellas tareas pendientes, para garantizar un crecimiento a tasas importantes y por décadas: diversificar la oferta exportable y hacer a nuestra estructura productiva mucho mas compleja e innovadora.

@josegrasso