Asoquim: 53% de las empresas dijo que el comercio ilícito es uno de los principales factores que afectan la producción nacional

El presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica (Asoquim), Guillermo Wallis, destacó que el sector encierra un “reto transversal” porque si le va bien o mal eso se refleja en otros sectores productivos del país.

En ese sentido, destacó la importancia de proteger a escala nacional las patentes y acuerdos internacionales de productos y marcas.

En entrevista para Unión Radio, Wallis advirtió que “el comercio ilícito es uno de los principales factores que afectan la producción nacional”.

Precisó que el contrabando es solo una de las seis formas de ejercer el comercio ilícito. “Tenemos los productos que evaden impuestos; los clandestinos que no cumplen con normas del proceso; el contrabando que entra al país sin pagar aranceles, ni impuestos y no cumplen los reglamentos, después tenemos la falsificación de productos con marcas y empaques fraudulentos, la usurpación cuando alguien produce un producto como si fuese de marca pero no lo es y por último la adulteración cuando a un producto específico se le mezclan sustancias que hasta pueden ser tóxicas y nocivas para la salud de las personas”, explicó.

También puede leer:

“A falta de cifras oficiales desde 2018, se podría decir que 36% del PIB venezolano está ligado al comercio ilícito (…) Es bastante preocupante”, dijo.

El representante de Asoquim añadió que “si vamos al total de las transacciones en el mercado, las estimaciones para 2023 indican que más de 50% de todas las transacciones que se generan en la economía a escala nacional, de una u otra manera están ligadas a prácticas ilícitas”, advirtió.

Según la última Encuesta de Coyuntura de Asoquim, “53% de las empresas (no solo las químicas) dijo que el comercio ilegal era uno de los principales factores que están afectando la capacidad de las empresas para poder producir”.

Advirtió que esta situación “es muy grave y viene pasando poco a poco, son cifras que vienen in crescendo cada trimestre”.

Apuntó que desde Asoquim están trabajando con Conindustria y han hecho varias propuestas para tener una industria pujante que mejore la calidad de vida en el país.

Con información de Unión Radio