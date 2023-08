Digitel anuncia las tarifas para sus planes de agosto 2023: estos son los precios

La compañía de telefonía móvil Digitel, anunció las tarifas de sus planes de llamadas que están en vigencia este mes de agosto de 2023.

Los cambios se pueden consultar en la plataforma en línea de Digitel y se aplicarán a los planes Radicall Plus, Inteligente Plus 1.1. GB e Inteligente Plus 2 GB.

A continuación, se presentan los nuevos precios y su equivalente al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) del miércoles 2 de agosto de 2023:

Plan Radicall Plus: Bs 15,50 o US$ 0,52.

Plan Inteligente Plus 1.1 GB: Bs 47,73 o US$ 1,61

Plan Inteligente Plus 2 GB: Bs 86,80 o US$ 2,93

Nueva recarga mínima

Cabe recordar que la operadora recientemente incrementó la recarga que puede hacer un cliente prepago, desde cualquier entidad bancaria.

En ese sentido, el monto mínimo es de Bs 50 o US$ 1,68 y la máxima es de Bs 2.000 o US$ 67,52.

En cuanto a los precios de los paquetes de datos, los mismos permanecen con su tarifa en dólares.

Con información de Arepa Tecnológica