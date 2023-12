Médicos por la Salud: 76% de los hospitales en Venezuela no ofrece una alimentación adecuada a sus pacientes

Según la más reciente Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) difundida por la ONG Médicos por la Salud, el 76% de los centros de salud en Venezuela no ofrece una alimentación adecuada a los pacientes.

La data fue levantada en noviembre de 2023 en un trabajo sobre cómo funcionó el servicio de alimentación en los centros sanitarios.

La encuesta permitió conocer que el 76% los pacientes no tienen acceso a la ingesta de alimentos según recomendación médica.

También puede leer:

En 39% de los hospitales abordados, la alimentación es intermitente mientras que el 64% ofrece menos de tres comidas al día.

Otro dato negativo es que el 84% de los servicios de tomografía y resonancia magnética en los 40 principales hospitales estuvieron cerrados en octubre.

Los servicios de ecografía estuvieron inoperativos en octubre en el 37% de los hospitales monitoreados, mientras que en el 35% de estos trabajaron de manera “intermitente”.

Según el boletín, los hospitales no aseguran una nutrición adecuada debido a que no todos los servicios funcionan diariamente. Tampoco se brindan las tres comidas del día (desayuno, almuerzo y cena) y las que se ofrecen no cumplen con los requerimientos o necesidades nutricionales específicas de cada paciente.

«El drama de la situación de los hospitales en Venezuela, más allá de sus carencias, es que la gran mayoría de los venezolanos no tiene capacidad económica para poder suplir todo lo que el hospital no tiene, y deben decidir en base a sus propios recursos qué es prioritario y muchas veces esto tiene un impacto significativo en el desarrollo de la enfermedad y la condición de vida de los pacientes», reseñó el boletín.

Con información de Tal Cual