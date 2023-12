Causas de los accidentes de tránsito

Noel Álvarez.- La ocurrencia del lamentable accidente de tránsito en la autopista Petare-Guarenas, me altera las fibras de la sensibilidad humana: tanto seres humanos malogrados y cuantas familias involucradas y afectadas, eso debe llamarnos a la reflexión como sociedad para establecer correctivos que minimicen la ocurrencia de hechos como este. Tragedias como esta me remontan a épocas pasadas, donde ocurrieron hechos similares en la bajada de tazón, indirectamente resulté involucrado en uno de ellos, anécdota que les narraré en un próximo capítulo de mis memorias.

Los accidentes de tránsito, no solo involucran mi parte emocional, también la profesional, por mi desempeño en el área de la Educación y Seguridad vial: Una de mis empresas fue una autoescuela. Allí se dictaban cursos teóricos-prácticos de manejo a los futuros conductores, que comprendían fundamentalmente la prevención de accidentes de tránsito. Adicional a esto, durante mucho tiempo estuve como presidente de la Federación Venezolana de Autoescuelas y Gestorías de Automovilismo (FENAGA) y en simultaneo me desempeñé como vicepresidente de la Confederación Iberoamericana de Autoescuelas (CIBEA), con sede en Madrid. En función de estas responsabilidades, me correspondió asistir a cursos y talleres sobre conducción segura, en Venezuela, España, Portugal e Italia.

Algunos de los cursos y talleres a los que asistí, fueron dictados por excelentes catedráticos, expertos en Educación y Seguridad Vial, tales como: Martin de Villodres y Grekchen Cuervo, UCV, Venezuela; Luis Montoro, (INTRAS) Universidad de Valencia; Manuel Castaño Pardo y Violeta Manso Pérez, Universidad de Salamanca; José Miguel Báez y José Manuel López Marín, presidente y vicepresidente de la Confederación de Autoescuelas Españolas (CNAE), respectivamente. Todas las enseñanzas recibidas me permitieron conocer que, los accidentes de tránsito pueden tener múltiples causas, y a menudo son el resultado de la confluencia de varios factores.

Casi todos los informes y análisis a los que he tenido acceso, señalan que la mayor proporción de accidentes viales son atribuibles a errores humanos y comportamientos de los conductores: Las estadísticas establecen que más del 90% de los accidentes de tránsito guardan una relación directa con el factor humano.

Nuestras discusiones en directiva de la Federación de Autoescuelas discurrían siempre sobre el mismo tema, teniendo claro que mayoritariamente los accidentes de tránsito son causados por los conductores, no entendíamos como los miles de millones de dólares invertidos para disminuir esos siniestros, eran empleados principalmente en el mejoramiento de la tecnología de los automóviles y en el mejoramiento de las vías terrestres, por cierto, no es el caso venezolano, pero inexplicablemente, sobre todo en Venezuela, se dejaba y se sigue dejando al soslayo, la educación y mejoramiento del principalísimo factor causante de los accidentes de tránsito.

Los factores humanos causantes de accidentes pueden incluir el exceso de velocidad, la conducción distraída, el consumo de alcohol y drogas, la fatiga, el incumplimiento de normas de tránsito y otras conductas irresponsables al volante. Muchos accidentes son prevenibles y podrían evitarse mediante una conducción responsable y el cumplimiento de las normas de tránsito. La combinación de varios de estos factores puede aumentar significativamente el riesgo de accidentes. La prevención y la educación vial son claves para reducir la incidencia de accidentes de tránsito.

Cuando me desempeñaba como presidente de la Federación Venezolana de Autoescuelas, fungí como asesor en la redacción de la Ley de Tránsito Terrestre. Allí luché con todo y contra todos para que se estableciera la obligatoriedad de cursar y aprobar un curso sobre Seguridad Vial para obtener todos los grados de licencias de conducir. También abogué por establecer los cursos de reeducación para los conductores multiinfractores. Al final solo logré que se incorporara la obligatoriedad de esos cursos para los aspirantes a obtener las licencias de 4to y 5to grado. Acondicionamos camiones 750 para impartir las clases, pero jamás se exigieron los cursos y debimos rematar los vehículos. Sin embargo, las licencias de 4to y 5to grado se siguieron y siguen emitiéndose indiscriminadamente.

También en nuestro país estamos asistiendo a otro fenómeno muy peligroso, como es la obsolescencia del parque automotor, cuya edad general supera los 25 años. Llegado a estos términos, es crucial promover la conciencia vial, la educación y la aplicación de normas para reducir el número de accidentes de tránsito. La implementación de políticas de seguridad vial, el mejoramiento de la infraestructura vial y por supuesto, la adopción de tecnologías de seguridad en los vehículos también puede influir significativamente en la reducción y consecuencias de los accidentes de tránsito.

Para concluir quiero dejarles esta paradoja protagonizada por el novelista, filósofo, periodista y dramaturgo francés, Albert Camus quien el 3 de enero de 1960, dijo: “No conozco nada más idiota que morir en un accidente de coche”. Señaló esto refiriéndose a la supuesta muerte del ciclista italiano Fausto Coppi, en un accidente de tránsito. El 4 de agosto de 1960, un día después de realizada esta afirmación, al vehículo en el que viajaba como acompañante, se le estalló un caucho, salió de la carretera y se estrelló contra un árbol: Camus murió instantáneamente a consecuencia del impacto. Aquí pareció cumplirse el adagio que reza: “La lengua es el castigo del cuerpo”.

@alvareznv