Confepapa: escasez de combustible y contrabando afectan a los productores

El presidente de la Confederación Nacional de Productores y Comercializadores de Papa (Confepapa), Abraham Hayón, lamentó los bajos niveles de producción en el sector registrados en lo que va de 2023.

En entrevista concedida a Unión Radio, resaltó que uno de los escollos que se presentan es el contrabando de papa proveniente de Colombia que es difícil de estimar debido a que pasan muchas toneladas del tubérculo por los denominados caminos verdes “y ellos vienen con combustible”.

El también alcalde del municipio Rangel del estado Mérida dijo que tienen vehículos que pueden entrar y salir de Venezuela con combustible colombiano.

También puede leer:

“Un productor aquí tiene que vender por lo menos el saco de 50 kilos de papa a US$ 30, ellos lo lanzan al mercado en US$ 18 y en Colombia lo están vendiendo en US$ 25”, precisó.

Explicó, además que, los productores neogranadinos manipulan los precios debido a la sobreproducción que tienen de papa porque tienen 200.000 hectáreas cultivadas.

“Así controlan que el precio en Colombia no se les caiga y aquí nos crean un caos”, dijo.

Sostuvo que los venezolanos podrían enfrentar la situación surtiendo combustible a los productores porque la papa se queda en los terrenos motivado a que no hay diésel para sacar la producción y venderla y eso lo aprovechan los colombianos.

Advirtió que la escasez de combustible, aunada al contrabando, puede generar un grave problema de desabastecimiento no solo de papa, sino de otros rubros alimenticios.

Recalcó que la problemática se ha acrecentado debido a la falta de combustible en el país. “Hay una crisis de diésel impresionante (…) mañana tendremos un derecho de palabra en la Asamblea Nacional para exponer lo que está sucediendo”.

Con información de Unión Radio