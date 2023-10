Consulte los ajustes aplicados a los bonos entregados por el Sistema Patria en octubre 2023

El Gobierno nacional ajustó los montos de los bonos correspondientes al mes de octubre de 2023 que aplican para el programa Hogares de La Patria, Dr. José Gregorio Hernández, Parto Humanizado, Lactancia Materna, Escolaridad y Economía Familiar, con el objeto de elevar los subsidios a las familias con incidencia en los jefes de familia y la población infantil.

Según informó Bonos Protectores Social, el bono «Dr. José Gregorio Hernández» pasó de Bs 148,50 a 154,80 (US$ 4,49), al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Todos los meses, el Gobierno nacional ha venido actualizando las ayudas económicas que otorga a los ciudadanos por el Carnet de la Patria.

El programa Hogares de la Patria, según la cantidad de integrantes del núcleo familiar, queda de la siguiente manera:

Hogares de la Patria octubre 2023:

1 integrante Bs 82,60 o US$ 2,39

2 integrantes Bs 103,20 o US$ 2,99

3 integrantes Bs 154,80 o US$ 4,49

4 integrantes Bs 206,40 o US$ 5,99

5 integrantes Bs 258,00 o US$ 7,49

6 o más integrantes Bs 309,60 o US$ 8,99

El Bono de Economía Familiar y el Bono 100% Escolaridad se continuarán entregando como complemento a Hogares de la Patria. El primero respaldando aquellos que por su composición familiar o situación particular así lo requieran, tendrá un monto de Bs 103,20 o US$ 2,99 y, en el caso de escolaridad para los hogares con un niño o niña en edad escolar se suman Bs 103,20 y en caso de tener dos o más estudiantes en el hogar Bs 82,60 o US$ 2,39 por cada uno.

Los demás programas quedaron de la siguiente manera:

Parto Humanizado y Lactancia Materna en Bs 206,40 o US$ 5,99.