Crecimiento Económico: Horizontes posibles para la Banca en 2024

José Grasso Vecchio.- El año 2024 se perfila como desafiante y con oportunidades para la economía del país y para el sector financiero venezolano, con la posibilidad de un notable crecimiento económico en el horizonte. En este artículo, explicaremos en detalle cuatro escenarios factibles que podrían moldear el camino de la banca en Venezuela durante el próximo año. Desde la recuperación sostenida hasta los desafíos inesperados, analizaremos el impacto potencial de cada escenario en la estabilidad, innovación y participación en el mercado de las instituciones financieras. Los invito a compartir en este análisis las posibles trayectorias que podrían definir el futuro de la banca venezolana el próximo año.

El análisis mediante escenarios emerge como una herramienta prospectiva de vital importancia para el sector bancario venezolano en 2024, ya que ofrece una visión amplia y matizada de las posibles direcciones que podría tomar la economía. A diferencia de un enfoque lineal o determinista, el análisis de escenarios permite considerar una variedad de situaciones razonables, desde las más optimistas hasta las más desafiantes, lo que brinda a las entidades financieras una ventaja competitiva al estar preparadas para enfrentar diferentes contextos. Asimismo, esta metodología fomenta una toma de decisiones más sólida y flexible al permitir la identificación de riesgos potenciales y la formulación de estrategias para mitigar su impacto, lo que resulta crucial en un entorno económico cambiante y dinámico como el venezolano. A continuación, ponemos la lupa en 4 diferentes escenarios factibles para el sector bancario venezolano en función de la evolución de dos variables de inmenso impacto: la flexibilización de sanciones y la relajación del encaje obligatorio.

Debo repetir que en el caso de las sanciones, más que hablar de flexibilización, debería hablarse e insistir en la eliminación de las mismas, ya que las sanciones no han servido para nada, salvo perjudicar injustamente a todos los venezolanos. En el caso del encaje lo que podríamos llamar relajación o flexibilización del mismo, debe plantearse de manera muy progresiva y enfocando una actividad crediticia dirigida a mejorar la productividad y competitividad, créditos a inversiones productivas, como proyectos de infraestructura y desarrollos tecnológicos, apoyo a las zonas económicas especiales, créditos para la construcción, incentivar empresas y actividades donde somos eficientes para incentivar la exportación, créditos al emprendimiento, turismo, transporte, entre otros. Una disminución de encaje que no sea progresiva y dentro de un plan crediticio que apunte al desarrollo, pudiera terminar generando distorsiones que deben evitarse. Sin duda se debe privilegiar el financiamiento a la economía no petrolera y además de empresas grandes atender en especial a las empresas medianas y pequeñas, las más necesitadas de apoyo y que de paso son las que más contribuyen a la actividad económica.

Lo interesante es que el 2024 en cualquier escenario apunta a crecimiento económico lo que indica que de no ocurrir ninguna eventualidad, el crecimiento podría ser importante.

Escenario 1. La flexibilización de sanciones continua hasta por 6 meses y el encaje no es modificado: El crecimiento económico del año estaría en el rango 2%-4% y sería motorizado por el crecimiento de la actividad petrolera y el incremento del gasto del gobierno. Sin modificación del encaje, las capacidades de la banca para apoyar a la economía están restringidas. Bajo este escenario, puede preverse un aumento de la cartera de crédito real de 4%-10%.

Escenario 2. La flexibilización de sanciones continua hasta por 6 meses y el encaje disminuye: Una reversión de la flexibilización de sanciones es una fuerza que frenaría claramente las expectativas de crecimiento. Pero con un encaje que pudiera disminuir hasta en 10 puntos porcentuales, el crecimiento de la economía se vería grandemente favorecido, por un mayor apalancamiento y el crecimiento podría estar en el rango 3%-5%. El crédito real aumentaría 9%-20%.

Escenario 3. La flexibilización de sanciones continua hasta por 12 meses y el encaje no es modificado. La economía seguiría impulsada por el sector petrolero y la expansión fiscal y pudiera crecer en el rango 4%-6%. El crédito real aumentaría 8%-15%.

Escenario 4. La flexibilización de sanciones continua hasta por 12 meses con encaje disminuido: Este es el mas optimista y mejor escenario posible y el que todos deseamos. La economía pudiera crecer 6%-10% y con mayores capacidades para prestar, la cartera real crecería en el rango de 15%-35%.

Sin ir lejos con los solos anuncios de flexibilización de sanciones en materia de petróleo y gas, se ha visto con rapidez el efecto positivo del incremento de operaciones de Chevron, interés en Venezuela y convenios con Repsol, ENI, Shell, Morell & Prom, Curaçao y Trinidad Tobago, firma de un acuerdo para la exploración y la explotación de Gas no asociado en el campo Dragón, en la Península de Paria y sin duda, el potencial es infinito.

En síntesis, la exploración de estos cuatro escenarios ofrece una visión matizada y esencial para el sector bancario venezolano en 2024, destacando la importancia de saber gerenciar de forma positiva las situaciones que se presenten por complejas e inesperadas y la gran capacidad de adaptación de nuestro sistema bancario en un entorno económico cambiante. Cada uno de los escenarios señalados, plantean desafíos y oportunidades distintas, subrayando la necesidad de una planificación estratégica ágil y efectiva. Los bancos venezolanos a lo largo de los años han acompañado el rápido proceso de transformación digital que hoy día nos ubica a la vanguardia donde las transacciones digitales representan más del 98% de las operaciones y una bancarización que supera niveles de 84% con una banca sólida, con excelentes indicadores financieros, con una cartera crediticia sana, una banca bien gerenciada y bien supervisada. En fin un sistema financiero que quiere y puede acompañar las necesidades de desarrollo que requiere el país. Al prepararse para una amplia gama de futuros posibles, las entidades financieras pueden posicionarse para responder con agilidad a cualquier evolución del entorno, fortaleciendo así su capacidad de mantener la estabilidad y fomentar el crecimiento en el año por venir. Esperemos la llegada del 2024 con esperanza, ánimo, siempre positivos y trabajando para tener un buen año de crecimiento económico. A toda la familia venezolana mis mejores deseos por un Feliz 2024 donde tengamos mucha salud, paz, unión y bienestar.

@josegrasso