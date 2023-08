El diabolismo de los Zurdos

Noel Álvarez.- Desde los albores de la humanidad, el fenómeno de los zurdos ha intrigado y fascinado a las sociedades en todo el mundo. Ser zurdo, zocato, zoco o siniestro, como también se les conoce, significa tener preferencia por el uso de la mano izquierda. Este hecho ha sido considerado a menudo como algo fuera de lo común y objeto de mitos y supersticiones a lo largo de la historia. Sin embargo, a pesar de las actitudes cambiantes hacia los zurdos, esta minoría ha demostrado una notable adaptabilidad y creatividad, dejando una huella duradera en la historia humana.

El predominio de los diestros en la población ha sido una constante en la mayoría de las culturas, lo que llevó a que los zurdos fueran vistos durante mucho tiempo como “anormales” o incluso como portadores de mala suerte. En civilizaciones como la antigua Roma y Egipto, el acto de usar la mano izquierda era considerado impuro y se asociaba con la brujería o lo sobrenatural. Esto llevó a la represión y la discriminación contra ellos, quienes a menudo fueron forzados a aprender a usar la mano derecha.

Sin embargo, a pesar de la discriminación, los zurdos han dejado un impacto significativo en la historia. Algunos de los personajes más influyentes y creativos han sido zurdos. Por ejemplo, en el campo del arte, figuras como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel eran zurdos. En la política, líderes como Alejandro Magno, Julio Cesar, y Benjamín Franklin también eran zurdos. Incluso en el ámbito deportivo, figuras como Rafael Nadal en el tenis y Lionel Messi en el fútbol han demostrado la destreza de los zurdos en diferentes disciplinas.

Los zurdos han tenido que enfrentar desafíos en un mundo diseñado principalmente para diestros. Desde el diseño de herramientas y objetos cotidianos hasta la configuración de sistemas de escritura. Han tenido que adaptarse a un mundo que no siempre les ha sido favorable. No obstante, a lo largo del tiempo, muchos zurdos han aprendido a desarrollar habilidades ambidiestras y han encontrado formas creativas de sortear estos obstáculos. En algunos momentos de la historia, los zurdos fueron percibidos con un cierto aire de misterio y excepcionalidad. En algunas culturas antiguas, como la egipcia y la maya, se les atribuía cualidades especiales o incluso divinas. Sin embargo, esta percepción no siempre fue positiva, ya que en otras culturas se les asociaba con lo demoníaco o lo malévolo.

Históricamente, los zurdos han sido objeto de una especial atención, por decir lo menos, a tal punto que, en algunos países de habla hispana, especialmente en México, existe un refrán que dice: “Usted está más atravesado que camisa de derecho en zurdo”. Este dicho se utiliza para describir una situación complicada, difícil o problemática. En términos prácticos, alude a la idea de que los derechos por levantar más peso con ese brazo, tienen más bajo el hombro de ese lado, caso contrario a los zurdos. Es decir, las camisas diseñadas para diestros tienen el canesú derecho más bajo, por tal motivo cuando se le colocan a un zurdo, no cuadran completamente. Este refrán, como muchas expresiones populares, tiene una connotación humorística y se utiliza para expresar una situación compleja de una manera coloquial y llamativa.

A medida que las sociedades modernas se han vuelto más inclusivas y sensibles a las diferencias individuales, la discriminación contra los zurdos ha disminuido considerablemente. Se han implementado medidas para adaptar el entorno a las necesidades de ellos, como la creación de herramientas ergonómicas y el reconocimiento de sus derechos en la educación y el trabajo. En la actualidad, los zocos han sido reconocidos como parte valiosa y diversa de la población, y se celebra su singularidad y talento en diversos campos. Han superado los estigmas históricos y han demostrado que ser zurdo no es un impedimento para el éxito y la contribución a la sociedad.

Aproximadamente entre el 10% y el 15% de la población mundial se estima que sea zurda, pero es importante reconocer que estas cifras pueden variar según la región y el contexto cultural. Es importante tener en cuenta que la preferencia por una mano sobre la otra (derecha o izquierda) es un espectro natural y puede variar entre las personas. Algunos estudios sugieren que la proporción de zocatos ha sido relativamente constante a lo largo del tiempo y en diferentes culturas. Además, es posible que esta proporción esté influenciada por factores genéticos, hormonales y ambientales, aunque la investigación en este campo todavía está en curso para comprender completamente las causas de la preferencia de una mano sobre la otra.

@alvareznv