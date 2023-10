Fundador de FTX testifica que «no sabía nada» de criptomonedas antes de crear sus empresas

Compartir

El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), testificó este viernes en defensa propia en el juicio por fraude y blanqueo de dinero en su contra en Nueva York, y dijo que no sabía «básicamente nada» de criptomonedas antes de crear sus empresas.

SBF se sentó hoy en la silla de los testigos tras hacerlo en la víspera pero sin el jurado presente por orden del juez, Lewis Kaplan, que quiso conocer sus argumentos primero; una audiencia en la que dijo numerosas veces «no lo recuerdo» a las preguntas de los fiscales, según medios acreditados.

SBF, de 31 años, vestido con traje gris y corbata morada, arrancó su testimonio asegurando que no defraudó a nadie pero admitiendo haber cometido errores «pequeños» y «grandes» en la gestión de FTX, cuya caída y bancarrota hizo evaporarse unos 8.000 millones de dólares que está acusado de robar.

También puede leer:

El que fue portada de la revista Forbes como joven promesa del sector cripto aseguró no saber «básicamente nada» sobre divisas virtuales ni operaciones de intercambio antes de fundar en 2017 Alameda Research, que sería la empresa asociada de FTX, creada en 2019, recoge The New York Post.

«No tenía absolutamente ni idea de cómo funcionaban», dijo el acusado a preguntas de su abogado, y añadió que «solo sabía que eran cosas que podías intercambiar» al inicio de su trayectoria, y que creía que podría ofrecer «el mejor producto en el mercado», pero ocurrió «lo contrario».

Según The Wall Street Journal, el acusado consideró que su peor error fue no tener un equipo y un ejecutivo especializados en gestión del riesgo, sobre todo dado su gran crecimiento, que no estaba supervisado.

Dio a entender que, ya siendo el principal ejecutivo de Alameda y FTX, el crecimiento de ambas era tan rápido que no podía cumplir adecuadamente sus funciones y por eso delegó la dirección de esta primera empresa en Caroline Ellison -su expareja- y Sam Trabucco.

También dijo que él no supervisaba el uso de fondos de los clientes de FTX por parte de Alameda, pero aseguró que esa empresa no incurrió en «inversiones ventajistas» (front-running) u operaciones con los activos de estos basándose en informaciones internas.

Se espera que el lunes continúe el testimonio con el interrogatorio de los fiscales, que será más duro, a juzgar por las respuestas en el simulacro de ayer.

EFE