El IPC de Perú registró una variación de -0,26% en noviembre de 2023

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que, en el mes de noviembre de 2023, el Índice de Precios al Consumidor a nivel nacional en Perú se redujo en 0,26%, con una inflación acumulada de 3,10% y la anualizada de 3,79%.

Este resultado fue debido, principalmente, a los bajos precios en tres de las divisiones de consumo: Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (-1,39%), Transporte (-0,40%) y Comunicaciones (-0,04%). Por el contrario, las divisiones con alza de precios fueron Alojamiento, Agua, Electricidad y Gas (0,75%), Restaurantes y Hoteles (0,26%), Bienes y Servicios Diversos (0,23%), Recreación y Cultura (0,18%), Salud (0,16%), Bebidas Alcohólicas y Tabaco (0,15%), Muebles, Artículos para el Hogar (0,14%), Prendas de Vestir y Calzado (0,11%) y Educación (0,02%).

Entretanto, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se redujo en 0,16% con una variación acumulada al undécimo mes del año de 2,82% y la de los últimos doce meses (diciembre 2022-noviembre 2023) de 3,64%.

De acuerdo con el informe técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía, se precisa que el resultado mensual estuvo influenciado, principalmente, por los menores precios observados en las divisiones de consumo: Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (-1,19%), Transporte (-0,50%) y Comunicaciones (-0,06%). No obstante, precios al alza se reportaron en las divisiones de Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles (1,24%), Restaurantes y Hoteles (0,26%), Bienes y Servicios Diversos (0,25%), Recreación y Cultura (0,14%), Prendas de Vestir y Calzado (0,12%), Muebles, Artículos para el Hogar y Conservación Ordinaria del Hogar (0,11%), Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes (0,10%) y Salud (0,07%); en tanto, la división de Educación no registró variación.

Entre los Alimentos y Bebidas no Alcohólicas que disminuyeron de precio figuran las frutas (-7,2%) tales como limón (-49,6%), manzana corriente (-14,6%), manzana israel (-13,1%), sandía (-12,4%), mango (-6,9%), manzana delicia (-4,8%), papaya (-4,8%), piña (-3,6%), maracuyá (-2,8%) y plátano de seda (-1,1%); también leche, queso y huevos (-1,3%) destacando la caída de huevos de gallina (-4,2%); hortalizas, legumbres incluye papas y otros tubérculos (-1,1%) como cebolla de cabeza roja (-21,6%), cebolla china (-18,2%), tomate (-13,0%), betarraga (-10,7%), apio (-10,5%), zapallo macre (-8,2%), poro (-6,5%), ají amarillo escabeche (-4,5%), coliflor (-3,4%), vainita verde americana (-2,7%) y verdura picada (-2,3%). Asimismo, pescados y mariscos (-0,6%) como merluza (-8,1%), choros (-3,8%), bonito (-2,2%), perico (-2,1%) y trucha (-0,9%); y aceites y grasas (-0,3%), como el aceite vegetal envasado (-0,5%).

Por el contrario, subieron los precios de otros productos alimenticios (0,4%) como ají amarillo molido (7,9%), ají rocoto molido (6,5%), gelatina para preparar (2,4%) y aderezos hidratados (2,0%); también, carnes como pavo eviscerado (1,0%), menudencia de pollo (0,9%), chuleta de cerdo (0,6%), pechuga de pollo (0,3%) y pollo eviscerado (0,2%); mientras que, precios a la baja mostraron la gallina eviscerada (-2,2%), pierna de pollo (-1,6%), alas de pollo (-0,8%) y carne para guiso de vacuno (-0,5%). En pan y cereales, aumentaron los precios de la quinua entera (2,2%), galletas saladas (1,0%), galletas dulces (0,9%), galletas rellenas (0,9%) y arroz a granel (0,5%). No obstante, disminuyeron los precios de maíz morado (-3,4%), fideos secos de pasta corta (-1,6%) y harina de trigo sin preparar (-1,3%).

En Transporte se redujeron los precios de gasohol (-4,6%), gas licuado de petróleo vehicular (-3,8%), transporte de pasajeros por aire (-3,2%) como el pasaje aéreo nacional (-6,9%) e internacional (-2,0%) y la adquisición de vehículos (-0,2%) como automóviles nuevos (-0,2%). Por el contrario, se incrementaron los precios de petróleo diésel (3,9%) y gas natural vehicular (1,4%).

El alza de precios en la división Alojamiento, Agua, Electricidad, gas y Otros Combustibles se debió a los mayores precios del consumo de gas natural residencial (5,9%) a causa del pliego tarifario vigente a partir del 1 de noviembre de 2023 y por el consumo de electricidad residencial (4,8%) por los pliegos tarifarios desde el 1 y 4 de noviembre de 2023.

En Restaurantes y Hoteles subieron los precios del servicio de bebidas en restaurantes y locales similares (0,4%) como cerveza servida (0,5%) y bebidas calientes (0,4%); y el servicio de comida en restaurantes y locales similares (0,2%) como sánguches (0,8%), carne a la parrilla (0,6%), platos criollos y regionales (0,5%), desayuno en restaurantes (0,4%), ceviche (0,4%), caldo de gallina (0,3%), menú en restaurantes (0,2%) y pollo a la brasa (0,2%).

En la división Bienes y Servicios Diversos aumentaron los precios de otros aparatos, artículos y productos para la atención personal (0,2%) como protector solar (1,0%), colonia para hombre (0,7%) y mujer (0,6%), cremas faciales 0,6%), reacondicionadores (0,4%), jabón de tocador (0,3%), desodorantes (0,2%) y pañales desechables (0,2%). Del mismo modo, se elevaron los precios en salones de peluquería y establecimientos de cuidados personales (0,2%) como el corte de cabello para hombre (0,4%) y cuidado estético de manos y pies (0,3%).

Productos con mayor alza de precios

En noviembre de 2023, de los 586 productos que componen la canasta familiar, 304 subieron de precios, 152 bajaron y 130 no mostraron variación. Los productos con mayor incremento de precios fueron: choclo (20,23%), papa huayro (12,50%), palta fuerte (11,27%), zanahoria (10,62%), mandarina (9,78%), lisa (9,14%), ají amarillo molido (7,90%) y consumo de gas natural (5,86%).

En tanto que, precios a la baja registraron el limón (-49,60%), cebolla de cabeza roja (-21,56%), cebolla china (-18,17%), manzana corriente (-14,59%), albahaca (-13,13%), manzana Israel (-13,10%), tomate (-12,97%) y sandía (-12,37%).

Productos que incidieron en la variación mensual

El resultado del mes de noviembre estuvo influenciado, principalmente, por los bajos precios de alimentos como limón, cebolla de cabeza, huevos de gallina y tomate. Así también, el combustible para transporte (gasohol), que en conjunto aportaron con -0,385 puntos porcentuales a la variación del mes; atenuada por los mayores precios en la electricidad residencial y alimentos como choclo, palta fuerte, mandarina y zanahoria.

Precios al consumidor sin alimentos y energía no reportaron variación

Durante el mes de análisis, no se registró variación del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, sin considerar alimentos y energía (inflación subyacente).

Variación de precios por ciudades

Durante el mes de análisis, diecinueve ciudades donde se calcula el Índice de Precios al Consumidor mostraron resultados negativos. Las variaciones más bajas se observaron en las ciudades de Tumbes (-1,33%), Chiclayo e Iquitos (-1,04%, cada una). Mientras que, siete ciudades reportaron aumento de precios, entre ellas: Puerto Maldonado (0,45%), Moquegua (0,34%), Ayacucho y Puno (0,09% cada una).

Precios al por mayor a nivel nacional bajaron 0,93%

En noviembre de 2023, el Índice de Precios al por Mayor a nivel nacional disminuyó 0,93%, debido a los menores precios de los productos nacionales, manufacturados (gasohol, petróleo industrial y diésel, gas licuado de petróleo, botellas de plástico, compuestos de PVC, cables de uso general, carne de porcino, envases de metal, tejido de punto, varillas de construcción, aceite refinado de soya, harina de trigo industrial e hilados de fibra de algodón); agrícolas (limón, cebolla, camote, tomate, espárragos frescos y yuca); pecuarios (huevos, ganado: ovino, vacuno y porcino); y pesqueros (pejerrey, cojinova, cachema, jurel, lisa y bonito). Del mismo modo, cayeron los precios de los bienes importados (petróleo diésel, aceite crudo de soya, abonos binarios, cargadores y topadoras frontales, teléfono móvil, tortas de soya, cianuro, resinas de polipropileno, vehículos para el transporte, planchas de acero; maíz amarillo duro, malta sin tostar y algodón sin cardar).

Precios de Maquinaria y Equipo en Lima Metropolitana se redujeron en 0,92%

En el mes de análisis, el Índice de Precios de Maquinaria y Equipo en Lima Metropolitana decreció 0,92%, influenciado por la variación del tipo de cambio que afectó los precios en los bienes de capital de origen nacional, maquinaria y equipo para la industria (transformadores, bombas para líquidos, tableros eléctricos y estantes); otra maquinaria y equipo: redes para pesca, camillas-sillones de tratamiento médico y carretillas; maquinaria y equipo para el transporte: carrocerías, muelles para vehículo automotriz y filtros de combustible; y en la maquinaria y equipo para la agricultura.

También, se redujeron los precios de los bienes de capital de origen importado como la maquinaria y equipo para la agricultura (tractores, lampas y picos); maquinaria y equipo para la industria: excavadoras, palas cargadoras, máquinas de coser industrial y computadoras; otra maquinaria y equipo, como aparatos electromédicos y contadores de electricidad monofásicos; y la maquinaria y equipo para el transporte: motores para barcos y tractor de carretera para semirremolque.

Precios de materiales de construcción bajaron en 0,65%

Finalmente, el INEI informó que en el mes de noviembre de 2023, el Índice de Precios de Materiales de Construcción disminuyó en 0,65%, debido a la caída de precios en todos los grupos componentes de este indicador: metálicos (planchas zincadas onduladas, varillas de construcción, clavos, alambre negro y alambrón); ladrillos (ladrillo pastelero, king kong, pandereta y para techo); suministros eléctricos (cables para energía, cables flexibles de uso general y cables para instalaciones fijas); maderas (tableros aglomerados, tornillo, cachimbo y roble); agregados (hormigón y arena); mayólicas y mosaicos (revestimientos para piso y para pared); vidrios (vidrios templados).

Asimismo, bajaron los precios de estructuras de concreto (planchas planas de yeso y de fibra y concreto premezclado); tubos y accesorios de plástico (tanques y tubos de PVC para agua, tubos de PVC y accesorios para electricidad); y aglomerantes.

