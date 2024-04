Colombia registró una inflación de 0,70% en marzo de 2024 (acumulada: 2,73% | interanual: 7,36%)

. En marzo de 2024 la variación interanual del IPC fue 7,36%, es decir, 5,98 puntos porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 13,34%.

El comportamiento mensual del IPC total en marzo de 2024 (0,70%) se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Transporte. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Transporte (1,14%) y Salud (1,13%).

En marzo de 2024 la variación mensual del IPC fue 0,70%, frente a febrero de 2024. La división Transporte registró una variación mensual de 1,14%, siendo esta la mayor variación mensual. En marzo de 2024 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: transporte urbano (incluye tren y metro) (3,02%), transporte intermunicipal, interveredal e internacional (1,69%) y piezas para bicicleta: llantas, neumáticos, rines, manzanas, cadenas, cambios, piñones, guallas, sillines, candados y cable candado, luces, etc. (1,22%). Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: transporte de pasajeros y equipaje en avión (incluye pagos por exceso de equipaje) (-2,19%), vehículo particular nuevo o usado (-0,43%) y llantas y neumáticos, rines para vehículo (-0,12%).

La división Salud registró una variación mensual de 1,13%, siendo esta la segunda mayor variación mensual. En marzo de 2024 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: servicios médicos auxiliares no hospitalarios (2,01%), consulta médica general con médico particular (1,77%) y

exámenes de laboratorio para particulares: de sangre, bacteriológicos, etc. (1,45%). La única disminución de precio se reportó en la subclase: elementos implementos médicos (-0,17%).

La división Recreación y cultura registró una variación mensual de -0,54%, siendo esta la menor variación mensual. En marzo de 2024 las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: paquetes turísticos completos, incluye paquetes de viajes de excursión realizados durante un día (sin pernoctar) (-4,81%), cines y teatros (-1,72%) y equipo para la grabación, recepción y reproducción de imagen y sonido (-1,46%). Los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: servicios recreativos (2,99%), juegos y juguetes infantiles (1,92%) y servicios de veterinaria y de otro tipo para animales domésticos: cuidado, salón de belleza, alojamiento, entrenamiento, paseadores de perros y colegios para mascotas etc. (1,62%).

La división Información y comunicación registró una variación mensual de -0,01%, siendo esta la segunda menor variación mensual. En marzo de 2024 la única disminución de precio se registró en la subclase: equipos de telefonía móvil, similares y reparación (-5,19%).

En marzo de 2024 las mayores contribuciones a la variación mensual en las doce divisiones del IPC Total se registraron en las siguientes subclases: transporte urbano (incluye tren y metro) con 0,14 puntos porcentuales, arriendo imputado con 0,09 puntos porcentuales y frutas frescas con 0,09 puntos porcentuales. Las subclases con las menores contribuciones fueron: paquetes turísticos completos, incluye paquetes de viajes de excursión realizados durante un día (sin pernoctar) con -0,02 puntos porcentuales, vehículo particular nuevo o usado con -0,01 puntos porcentuales y carne de aves con -0,01 puntos porcentuales.

Variación acumulada (enero – marzo de 2024)

Entre enero y marzo de 2024 la variación del IPC Total fue 2,73%. Esta variación fue menor en 1,83 que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 4,56%.

El comportamiento acumulado del IPC total en marzo de 2024 (2,73%) se explicó principalmente por la variación acumulada de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Transporte.

La división Educación registró una variación acumulada de 8,94%, siendo esta la mayor variación acumulada. En marzo de 2024 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: educación secundaria (9,24%), educación preescolar y básica primaria (9,12%) e inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias (9,12%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: cursos de educación no formal (6,57%), pagos por asesorías de tareas y clases dictadas por particulares (7,78%) y diplomados, educación continuada, preicfes, preuniversitarios (8,00%).

La división Transporte registró una variación acumulada de 4,05%, siendo esta la segunda mayor variación acumulada. En marzo de 2024 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: peajes (14,78%), transporte escolar (8,83%) y gastos reglamentarios relacionados con la propiedad, manejo y alquiler de vehículos (7,38%). Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: transporte de pasajeros y equipaje en avión (incluye pagos por exceso de equipaje) (-9,30%), llantas y neumáticos, rines para vehículo (-1,24%) y vehículo particular nuevo o usado (-0,95%).

La división Recreación y cultura registró una variación acumulada de -0,81%, siendo esta la menor variación acumulada. En marzo de 2024 las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: paquetes turísticos completos, incluye paquetes de viajes de excursión realizados durante un día (sin pernoctar) (-10,01%), aparatos de procesamiento de información y hardware (-3,88%) y equipo para la grabación, recepción y reproducción de imagen y sonido (-3,72%). Los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: servicios recreativos (6,78%), libros de texto: textos guías para clase (incluye libros de literatura, poesía, etc., requeridos en clase) (6,56%) y compra de periódicos (5,15%).

En marzo de 2024 las mayores contribuciones a la variación acumulada en las doce divisiones del IPC Total se registraron en las siguientes subclases: transporte urbano (incluye tren y metro) con 0,31 puntos porcentuales, arriendo imputado con 0,30 puntos porcentuales y comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio con 0,30 puntos porcentuales. Las subclases con las menores contribuciones fueron: huevos con -0,06 puntos porcentuales, paquetes turísticos completos, incluye paquetes de viajes de excursión realizados durante un día (sin pernoctar) con -0,05 puntos porcentuales y vehículo particular nuevo o usado con -0,03 puntos porcentuales.

Variación interanual (marzo de 2023 a marzo de 2024)

En marzo de 2024 la variación interanual del IPC fue 7,36%. El comportamiento interanual del IPC total en marzo de 2024 (7,36%) se explicó principalmente por la variación interanual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Transporte.

La división Transporte registró una variación interanual de 11,72%, siendo esta la mayor variación interanual. En marzo de 2024 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: combustibles para vehículos (39,38%), peajes (14,93%) y transporte escolar (13,50%). Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: transporte de pasajeros y equipaje en avión (incluye pagos por exceso de equipaje) (-17,11%), llantas y neumáticos, rines para vehículo (-5,97%) y vehículo particular nuevo o usado (-3,37%).

La división Educación registró una variación interanual de 11,60%, siendo esta la segunda mayor variación interanual. En marzo de 2024 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: diplomados, educación continuada, preicfes, preuniversitarios (16,42%), educación secundaria (12,89%) y educación preescolar y básica primaria (12,05%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: otros gastos en educación superior (8,77%), cursos de educación no formal (9,59%) y pagos por asesorías de tareas y clases dictadas por particulares (9,93%).

La división Información y comunicación registró una variación interanual de 0,16%, siendo esta la menor variación interanual. En marzo de 2024 el mayor incremento de precio se registró en la subclase: servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet (0,71%).

En marzo de 2024 las mayores contribuciones a la variación interanual en las doce divisiones del IPC Total se registraron en las siguientes subclases: combustibles para vehículos con 1,05 puntos porcentuales, arriendo imputado con 0,99 puntos porcentuales y comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio con 0,74 puntos porcentuales. Las subclases con las menores contribuciones fueron: plátanos con -0,19 puntos porcentuales, cebolla con -0,11 puntos porcentuales y vehículo particular nuevo o usado con -0,10 puntos porcentuales.

Fuente: DANE