Karim Benzema fichó por el Al Ittihad de Arabia Saudita hasta 2026: conozca cuánto ganará

El futbolista francés Karim Benzema, vestirá la camiseta del Al Ittihad saudí hasta 2026. El exdelantero del Real Madrid, que se despidió este martes del club blanco, ya es nuevo jugador del conjunto aurinegro.

Sus primeras palabras, como jugador del equipo entrenado por Nuno Espirito Santo y reciente campeón de la liga saudí, han sido escuetas: “Con ganas de verlos en Jeddah”.

Benzema recibirá con este nuevo contrato con Al Ittihad alrededor de 200 millones de euros por dos temporadas más una opcional, un bonus cercano a los 20 millones por ser embajador de la candidatura al Mundial 2030, más letra pequeña que se irá desvelando con el paso de las fechas.

— Ittihad Club (@ittihad_en) June 6, 2023