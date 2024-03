Ronald Balza atribuye estabilidad del bolívar a la baja demanda del dólar

A estas alturas del año en 2023 el bolívar se había depreciado 28,09% respecto al dólar estadounidense. En lo que va de 2024 la moneda nacional se ha devaluado un 0,36% frente al dólar, demostrando una cierta estabilidad en comparación con años anteriores.

Ronald Balza, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAB, cree que dicha estabilidad cambiaria se debe a que la demanda de dólares bajó.

“No hay posibilidad de ahorro para mucha gente”, expresó Balza el 4 de marzo en una entrevista ofrecida a Unión Radio.

También puede leer: Francisco Ibarra: Venezuela experimenta un proceso “importante” de desaceleración inflacionaria

«Tengo tiempo pensando que posiblemente el tipo de cambio no ha subido tanto no sólo porque estén entrando dólares porque haya dólares de remesas, sino porque lo que impulsaba el precio del dólar antes hacia arriba era que sobraban bolívares y había quienes podían comprar dólares, siempre había dólares que entraban y alguien los compraba y se los llevaba», argumentó.

Continuó explicando que en la actualidad pasa lo contrario. «Los dólares que estaban afuera están entrando y muchos que estaban ahorrando afuera ya no pueden seguir ahorrando, tienen que gastar dentro de Venezuela y no poder comprar dólares, la posibilidad de retirarlos de la circulación ha caído respecto a los años pasados».

Afirmó que en ese sentido se pudiera pensar que el dólar “dé un salto” con el fin de corregir el desequilibrio, que desde su punto de vista no es seguro que exista.

“Me atrevería a pensar que no hay un desequilibrio en este momento que esté aguantado necesariamente por las ventas de reservas”, indicó, matizando que eso no significa que si empeora la situación petrolera no va a tener algún impacto.

Asimismo, recuerda las palabras del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la presentación de su Memoria y Cuenta 2023 el pasado 15 de enero, quien dijo que en secreto se hicieron muchas cosas. “Lo que implica que pudo haber ingresos de divisas o gasto de divisas de fuentes desconocidas para nosotros”, apuntó Ronald Balza.