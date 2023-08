Snapchat está bajo vigilancia del regulador de datos británico por usuarios menores de edad

El regulador de datos británico está recopilando información sobre Snapchat para establecer si la aplicación de mensajería instantánea estadounidense está haciendo lo suficiente para eliminar a los usuarios menores de edad de su plataforma, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.

Reuters informó en exclusiva en marzo que el propietario de Snapchat, Snap Inc, sólo había retirado a unas pocas docenas de niños menores de 13 años de su plataforma en Reino Unido el año pasado, mientras que el regulador británico de medios de comunicación Ofcom estima que tiene miles de usuarios menores de edad.

Según la ley británica de protección de datos, las empresas de redes sociales necesitan el consentimiento de los padres antes de procesar datos de menores de 13 años. Las empresas de redes sociales suelen exigir que los usuarios tengan 13 años o más, pero han tenido un éxito desigual a la hora de mantener a los niños fuera de sus plataformas.

Snapchat se negó a dar detalles sobre las medidas que podría haber tomado para reducir el número de usuarios menores de edad.

“Compartimos los objetivos de la ICO (Oficina del Comisionado de Información) para garantizar que las plataformas digitales sean apropiadas para la edad y apoyen los deberes establecidos en el Código de los Niños“, dijo un portavoz de Snap.

Antes de iniciar una investigación oficial, la ICO suele recopilar información relacionada con una presunta infracción. Puede emitir un aviso de información, una petición formal de datos internos que puedan ayudar a la investigación, antes de decidir si multa a la persona u organización investigada.

El año pasado, Ofcom descubrió que el 60% de los niños de entre 8 y 11 años tenían al menos una cuenta en redes sociales, a menudo creada con una fecha de nacimiento falsa. También descubrió que Snapchat era la aplicación más popular entre los usuarios menores de edad.

La ICO recibió una serie de quejas del público en relación con el manejo de Snap de los datos de los niños después del reporte de Reuters, dijo una fuente familiarizada con el asunto.

Algunas de las quejas se referían a que Snapchat no hacía lo suficiente para mantener a los niños fuera de su plataforma, según la fuente.

El ICO ha hablado con usuarios y otros reguladores para evaluar si ha habido algún incumplimiento por parte de Snap, dijeron las fuentes.

En los próximos meses se decidirá si se inicia una investigación formal sobre Snapchat, según las fuentes.

Presión de la plataforma

Snapchat y otras empresas de redes sociales están sometidas a presión en todo el mundo para que vigilen mejor el contenido de sus plataformas.

La NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Young Children), ha declarado que las cifras que obtuvo mostraban que Snapchat representaba el 43% de los casos en los que se utilizaron las redes sociales para distribuir imágenes indecentes de niños.

Richard Collard, jefe asociado de seguridad infantil en línea de la NSPCC, dijo en respuesta al reporte de Reuters el martes que la organización humanitaria estaba enormemente preocupada por el uso de Snapchat por menores de 13 años.

“Usuarios de Snapchat de tan solo 11 y 12 años están hablando con Childline sobre cómo envían imágenes de desnudos y se comunican con adultos en la plataforma”, dijo.

“Es vital que veamos una acción más fuerte para asegurar que los niños pequeños no estén usando la plataforma y que los niños mayores se mantengan a salvo de cualquier daño”.

