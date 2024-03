Venezuela es el segundo país más bancarizado de Latinoamérica ¿esto es positivo?

De acuerdo con el portal especializado en datos, Latinometrics, Venezuela es el segundo país de América Latina en bancarización. Chile encabeza la lista y en el tercer puesto lo ocupa Brasil.

Luis Bárcenas, economista senior de la consultora Ecoanalítica, opina que en la actualidad, dadas las condiciones que tiene el país, no se pueden aprovechar los beneficios que ofrece la bancarización.

«Tenemos cuentas bancarias en bolívares en gran medida, así como tarjetas de débito en bolívares, pero ¿hasta qué punto se usan los bolívares?», expresó Bárcenas en una entrevista que ofreció a Unión Radio el 14 de marzo.

Continuó explicando que en el país existe una «lucha perenne» entre el bolívar y el dólar estadounidense como medios de pago.

Según Bárcenas, muchas personas en Venezuela usan dólares en efectivo en lugar de dólares electrónicos, en ese sentido cree que la bancarización pierde alcance en comparación con otros países que tienen una mayor apertura a los mercados internacionales.

«En otras naciones hay apertura a las cuentas en divisas y se pueden movilizar de manera recurrente donde no hay restricciones crediticias, eso contrasta con los beneficios que nosotros podemos tener como venezolanos en Venezuela», resaltó.

