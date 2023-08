Viento favorable en el Mercado Petrolero

José Grasso Vecchio.- Entre junio de 2023 y diciembre de 2022, los precios del petróleo mostraron un comportamiento claramente a la baja, influidos por las perspectivas negativas sobre la economía mundial y una relativa sobreoferta de crudos en los mercados.

Sin embargo, en julio la situación comenzó a cambiar tras los recortes acordados por la OPEP y Rusia el 4 de junio de 2023, que, si bien al principio no tuvieron mayor impacto sobre las cotizaciones de los hidrocarburos, poco a poco fueron surtiendo efecto. Efectivamente, Arabia Saudita decidió reducir la producción de petróleo en un millón de barriles diarios en tanto que la OPEP mantendría los recortes durante 2024.

Según diversas agencias especializadas en el tema energético, para 2024 se espera un repunte en la demanda mundial de petróleo en unos 2.200.000 barriles diarios en tanto que la oferta se incrementaría en aproximadamente 1.500.000 barriles en virtud de cierto estancamiento en la extracción de Estados Unidos y Rusia aunado a los recortes anunciados por el Reino Saudita. Ello sugiere que posiblemente habrá una presión alcista sobre los precios.

Por otra parte, según las más recientes proyecciones de la economía mundial del FMI, el crecimiento económico para 2023 se corrigió al alza y en 2024 se anticipa una expansión de la actividad económica todavía mayor, en un contexto donde las tensiones inflacionarias están cediendo.

De esta manera, aunque los precios petroleros según el WTI registraron una tendencia a la disminución entre diciembre de 2022 y junio de 2023, en julio comenzaron a reflejar una racha alcista y de hecho ese marcador (WTI) pasó de US$ 67 por barril al final junio a US$ 79 por barril al cierre de julio. Por tanto, tanto los países que recortaron su producción como aquellos que no lo hicieron se han beneficiado de este nuevo ciclo de precios.

En el caso de Venezuela, la producción ha aumentado a lo largo de 2023 no obstante que en junio disminuyó en 23.000 barriles diarios. En efecto, la mayor producción durante 2023 tiene relación con los aportes adicionales que ha hecho Chevron de unos 60.000 barriles, desde los niveles que esa empresa produjo en 2022.

Según un reporte de la Agencia Reuter, las exportaciones petroleras de Venezuela alcanzaron su máximo en más de un año al totalizar 877.000 barriles diarios en julio de 2023. Todo ello representa un alivio a la situación fiscal de Venezuela y podría abrir espacios a una política de estímulo a la economía acompañada por acciones en el área monetaria, que faciliten la expansión del crédito.

En materia crediticia, en mi criterio, debe manejarse de manera progresiva y privilegiando los préstamos a sectores productivos dirigidos a áreas fundamentales para el futuro del país. Por esa parte la mejor fórmula que ha funcionado en el tiempo para manejar problemas de esta trascendencia es a través del diálogo y en mesas técnicas con la participación de la banca pública, banca privada y las autoridades del sector financiero. Un buen ejemplo ha sido el éxito que se tuvo con el desarrollo de la banca digital (periodo 2017-2023) por la que hoy día se maneja el 98% de las operaciones o el éxito en la Modernización de la Cámara de Compensación Electrónica promovida por el BCV que en la actualidad, incluye los servicios de Crédito Inmediato, Sistema Global de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) y Débito Inmediato, lo que ha venido a agilizar y facilitar el sistema de pago. Mesas técnicas de trabajo con todos esos actores y con representación del sector comercial, industrial y de servicios podría impulsar soluciones, que insisto deben ser bien pensadas y progresivas ya que caso contrario, serían fuente de distorsiones y resultados no deseados.

