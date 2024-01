A la nueva Junta Directiva de la BVC

Guillermo García N.- El próximo miércoles 24 de enero se realizará la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la Bolsa de Valores de Caracas (BVC), con el objetivo de elegir a la nueva Junta Directiva que culminará el período 2023 – 2025.

La nueva junta directiva tendrá una gran responsabilidad y compromiso no solo con los miembros (Casas de Bolsa) y accionistas de la BVC, sino para poder potenciar y adecuar una institución de 76 años a las nuevas realidades económicas y financieras del país y con los productos y tecnología que hoy existen en los mercados internacionales que permitan el desarrollo del mercado de valores y la economía del país.

¿Cómo potenciar el mercado de valores?

Por mucho tiempo he sido un defensor y promotor del mercado de valores nacional y he trabajado en el área por muchos años, tratando de desarrollar el mercado, vehículos de inversión, y títulos valores para ofrecer al mercado. En los ya varios artículos que he escrito sobre el tema del mercado venezolano, y que hacer para recuperarlo e impulsarlo, he ofrecido varias opciones para implementar y desarrollar, que permitan que el mercado de valores y las Bolsas de Valores del país se desarrollen y sean factor de importancia para la economía y los inversores.

Difícilmente hoy, puede un país mantener tasas de inversión creciente, como de desarrollo económico sostenido, si no cuenta con un mercado de valores robusto, de amplia y sólida participación. En estos países, tanto el Estado como el sector privado trabajan conjuntamente en la elaboración de productos financieros y de inversión y promoción de leyes, normas, resoluciones (SUNVAL); así como de formas de perfeccionamiento del mercado de valores que permiten su desarrollo, transparencia y seguridad.

Se requiere nueva Ley del Mercado de Valores

Dentro de la programación de la Asamblea Nacional (AN,) está la evaluación y discusión de una nueva Ley del Mercado de Valores. Se espera que el proyecto de Ley del Mercado de Valores sea revisada para su evaluación y discusión no solo por el parlamento, sino invitados también a participar y ofrecer opinión: la SUNAVAL, las bolsas de valores, las casas de bolsa, sociedades de corretaje de valores, las Entidades de Inversión Colectiva y de otras empresas y Corredores públicos de títulos valores y asesores regulados por el mercado.

Cambios requeridos en la Ley

La Asamblea Nacional aprobó en el año 2010, la Reforma a la Ley del Mercado de Valores. La Reforma buscaba elevar los elementos de supervisión y delimitar el tipo de operaciones y títulos valores que las casas de bolsa pueden negociar. En tal sentido, uno de las modificaciones más significativas de ese año estuvo la prohibición de negociar para clientes, como de mantener en cartera propia, títulos de la Deuda Pública Nacional en bolívares como en dólares por parte de las casas de bolsa y sociedades de corretaje, así como fondos mutuales. No obstante, vistas las condiciones actuales del mercado y la necesidad del propio Estado de colocar crecientes emisiones de bonos de Deuda Pública, creo que es conveniente y necesario, que la AN evalúe reformar el Artículo 2 de la Ley, tomando en consideración la posibilidad de incorporar la negociación de títulos de la Deuda Pública Nacional (bolívares y dólares) por parte de las casas de bolsa, sociedades de corretaje de valores y la BPVB (mercado primario y secundario).

Los bonos deuda pública externa (República, Pdvsa) pudiesen ser nuevamente autorizados para ser negociados en las bolsas de valores del país por parte de las Casas de Bolsa autorizadas, sociedades de corretaje de valores y fondos mutuales de inversión y que puedan ser registrados y custodiados tanto por la Caja Venezolana de Valores CVV, Bolsa Pública Bicentenaria, como en custodia internacional.

Igualmente, la posibilidad que las casas de bolsa y sociedades de corretaje puedan participar y hacer mercado con títulos emitidos por el BCV para coadyuvar en su política monetaria y cambiaria. Por ejemplo, negociar y transar con clientes profesionales, institucionales y jurídicos Títulos de Estabilización Monetaria tanto en mercado primario como secundario en la Bolsa de Caracas y Bolsa Pública Bicentenaria BPVB.

Gobernaciones, alcaldías e instituto autónomos potenciales emisores

Al igual que en otros países, las gobernaciones, alcaldías e institutos autónomos podrían acudir al mercado de valores en busca de financiamiento en el mercado. Estas emisiones estarían estructuradas y soportadas por activos (flujos de renta futura, peajes, impuestos, ventas futuras en el caso de empresas del estado o institutos autónomos). La utilización del esquema de titularización de activos puede ser la vía para realizarlo.

Mutuos y reportos nuevamente al mercado de valores

En el 2010 con la Reforma a la Ley del Mercado se eliminó la posibilidad para las casas de bolsa ofrecer y negociar la figura de mutuos y de reportos para clientes. Las operaciones de reportos son operaciones bursátiles utilizadas como medio de financiamiento en donde el tenedor de los títulos (inversionista que necesita el efectivo) adquiere liquidez y deja en garantía sus títulos valores que están custodiados en su subcuenta custodia de la Caja Venezolana de Valores o de la Bolsa Publica Bicentenaria. La contraparte de la operación es otro inversionista que invierte en estos valores a un rendimiento y plazo determinado. Al vencimiento del plazo pactado el captador y el inversionista tienen la opción de cancelar o renovar la operación.

Mutuo de Valores

Es un contrato de préstamo, definido en la mayoría de los códigos de comercio de América Latina como: El contrato por el medio del cual una persona llamada mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles a otra persona llamada mutuario quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Las características de este contrato son traslativas de dominio porque la transferencia del dinero o los bienes fungibles es el objeto principal. La clave de este préstamo es que implica la transferencia de la propiedad (del dinero en el Banco o de los valores en un Puesto de Bolsa), esta transferencia es lo que permite que el Banco pueda prestar el dinero o que el Puesto de Bolsa pueda administrar el riesgo de precio inherente en sus operaciones de intermediación de valores.

Cuando un inversionista realiza una operación de préstamo de valores obtiene un premio o contraprestación por esta operación, además continuará recibiendo el rendimiento del título, por lo que su rendimiento efectivo aumentará en el montante de la contraprestación que obtenga. Por ejemplo, si compra un título valor de deuda con un rendimiento de 10%, y se lo presta a la Casa de Bolsa o sociedad de Corretaje hasta su vencimiento a cambio de una contraprestación de 1%, obtendrá un rendimiento efectivo de 11%.

Los mutuos de valores pueden ir en dos vías, es decir, una en la que el inversionista presta el valor a la casa de Bolsa o Sociedad de Corretaje (la más común) y otra en la que el Inversionista recibe un título valor en préstamo de la casa de bolsa, esta segunda opción la realizan normalmente inversionistas sofisticados que desean tomar una posición corta en un determinado título valor.

Apertura de inversión a la banca y mercado secundario de renta fija

Una medida pendiente por varios años y que la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN) debería aprobar para ampliar las posibilidades de financiamiento a las empresas privadas, es la que permita nuevamente, que la banca nacional pueda invertir recursos propios y de terceros a la inversión de títulos valores tanto en bolívares como en dólares emitidos por las empresas venezolanas autorizados por la Superintendencia Nacional de Valores SUNAVAL, en el mercado de valores. Esta sola medida abriría una fuente de recursos para las empresas que utilizan el mercado de valores, optimiza los excedentes de tesorería de los bancos y diversifica y reduce riesgo para la banca. Esta medida permitiría que la SUNAVAL pudiese evaluar la posibilidad que las Casas de Bolsa autorizadas puedan ofrecer la apertura de cuentas de inversión Bursátil en moneda extranjera, para de alguna forma facilitar la entrada al mercado de valores de muchos venezolanos, permitiendo obtener mayor rentabilidad y diversificación de sus ahorros en divisas, así como captar inversión extranjera y nacional para las empresas venezolanas. Esta mayor apertura a la banca para poder invertir en títulos de renta fija en el mercado de valores permitirá la posibilidad de robustecer no solo el mercado de renta fija en la bolsa, sino que permitirá desarrollar un mercado secundario de renta fija que dará liquidez al mercado, beneficiando tanto a las empresas emisoras como a los inversionistas.

Mercados de futuros de materias primas y de cambio

Establecer bolsas mercantiles y especializadas donde se puedan negociar futuros de materias primas (maíz, café, cacao, arroz) y futuros de petróleo, oro y futuros de tipo de cambio US$ / Bs.

Democratizar el capital es necesario

Estamos todavía lejos de alcanzar las dimensiones y desarrollo de otros mercados latinoamericanos como los son Brasil, Chile, Argentina Colombia o Perú. Es mucho lo que debemos hacer para crear las condiciones necesarias para su crecimiento y desarrollo. En este sentido, dentro del proceso de democratizar el capital y de potenciar el mercado, y que el gobierno puede llevar adelante sugiero lo siguiente: la participación del venezolano común en ese proceso a través de la venta o cesión de porcentajes accionarios, unidades de inversión, participaciones o títulos de deuda de empresas que están en manos del Estado, colocando porcentajes de estas acciones y títulos en las Bolsas de Valores del país. Por ejemplo, en el caso de las empresas mixtas petroleras (propuesta de apertura que he planteado), gas, electricas, agroindustriales, silos, fertilizantes, del acero y del aluminio (Sidor, Venalum, Alcasa, Bauxiven), cementeras, telecomunicaciones, banca, turismo, el esquema de participación accionaria y de títulos valores para los trabajadores e inversionistas y ahorristas en general, es una opción que debe ser seriamente evaluada. Es totalmente factible colocar un 10 o 20% de esas acciones en el mercado de valores nacional, con particular énfasis para la inversión de pequeños y medianos inversionistas y trabajadores, cajas de ahorro, y fondos mutuales.

Otra forma apropiada y de amplitud de participación al capital, lo podrían constituir la creación de los Fondos de Cesantía y Jubilación privados; fondos de capital de emprendimientos, fondos de inversión inmobiliarios y titularizaciones.

Mediante la creación de dichos Fondos, éstos podrían invertir una parte de sus patrimonios en los procesos de participación accionaria puestas en las Bolsas de Valores del país, de empresas de PDVSA (empresas mixtas donde PDVSA tiene el 60%), del gas y petroquímica, empresas de Guayana y empresas industriales y de servicios (Centrales eléctricas) y participar en construcción de viviendas y vialidad y del sector turismo.

De esta forma estaríamos permitiendo potenciar el mercado de valores nacional, abriendo y facilitando acceso para que la gran masa de trabajadores y público inversor en general pasen a ser dueños en proporción a su inversión del capital y los medios de la producción y los servicios; del mismo modo que los propios trabajadores y empleados de las empresas se convertirían en socios y accionistas.

