Presentan Apple Intelligence, un salto gigante de posibilidades

Apple presentó este lunes 10 de junio Apple Intelligence, el sistema de inteligencia personal para iPhone, iPad y Mac que combina el poder de los modelos generativos con el contexto personal «para ofrecer inteligencia increíblemente útil y relevante«.

La primera versión de Apple Intelligence estará disponible este invierno en inglés, según confirmó la compañía al terminar la presentación en la WWDC 2024. Y sólo correrá en el iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, y en los iPad y Mac con chips M1 o posteriores, reseñó el portal web La Nación.

Apple permitirá que Siri derive a ChatGPT un pedido si el sistema entiende que ese motor podría tener una mejor respuesta; Siri comprende mejor las consultas relacionadas con el día a día del usuario; para el resto podrá ofrecer apelar a ChatGPT, sin costo.

Apple abre el juego a otras plataformas de inteligencia artificial generativa para integrarse con Siri; podrían ser Gemini, de Google, o Llama 3, de Meta (que probablemente pagarán para estar allí, como ahora Google le paga 20 mil millones de dólares al año a Apple para ser su buscador oficial).

Con la plataforma Apple Intelligence será posible generar nuevos emojis (genmoji, le dice la compañía) y crear nuevas imágenes usando el motor de la compañía, Digital Playground, a partir de una descripción breve y luego siguiendo las recomendaciones de estilo, fondo, etcétera, para tener la nueva imagen para compartir.

Apple Intelligence tiene una función llamada Image Wand que funciona muy parecido al Microsoft Cocreator anunciado hace unos días para Windows 11: permite crear una imagen a partir de un boceto, mejorarlo, ampliarlo, etcétera.

La compañía tiene otra función, Clean Up Tool, que permite borrar elementos de una imagen (un desconocido en el fondo de una imagen familiar), usando la inteligencia artificial para simular la información faltante. Y permite buscar un elemento específico dentro de las fotos y videos almacenados en el dispositivo, identificando lo que aparece en las fotos; ambas herramientas -edición de fotos, búsqueda de contenido en las imágenes y videos- son similares a las que ofrecen o anunciaron Google y Samsung en los últimos meses.

Con iOS 18, la nueva versión de Siri, la interacción ahora será más natural: al igual que lo que sucede con las últimas versiones de ChatGPT o Gemini, es posible hablarle sin tener que respetar una estructura específica en la frase para que nos entienda. También se podrá tipear una consulta. Y Siri entiende qué tenemos visible en pantalla para tener un contexto de la consulta, si es pertinente, similar a lo que ofrece Google con Gemini.

Apple Intelligence using image generation and your personal context. Haha I can’t wait to make images of all my friends. No one is safe! #WWDC pic.twitter.com/R7545NffaA

— iJustine (@ijustine) June 10, 2024