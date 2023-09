Asoprocave reporta disminución en la producción nacional de cacao por diversos factores

El directivo de la Asociación Nacional de Productores de Cacao Venezolano (Asoprocave), Vicente Petit, analizó cuál es la situación actual del sector cacaotero del estado Sucre, conocido por ser el mayor productor del mismo.

En una entrevista concedida a Unión Radio el especialista explicó que la capacidad productora en la región se ha visto mermada por diversas razones como los precios, la inseguridad para los trabajadores y una enfermedad que están combatiendo actualmente denominada «escoba de bruja».

«Esa enfermedad trae como consecuencia que daña las plantas» y disminuyó la productividad alimenticia del estado, no solo en el cacao, sino también las mazorcas y otras plantas, dijo.

«Nuestro cacao, a pesar de tener solamente en el mundo una producción del 1% y todavía sigue siendo catalogado como cacao fino de aroma, no tiene esa empatía y amor a nivel de los productores porque se cansan muchas veces de no poder asistir a las plantaciones, no tener un buen precio, etc.», resaltó.

