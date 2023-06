Bunge completa fusión de más de US$ 30.000 millones con Viterra para crear un gigante agrícola

El operador estadounidense de granos Bunge está dando los toques finales al acuerdo para fusionarse con su rival Viterra y crear un gigante comercial agrícola con un valor de más de 30.000 millones de dólares, incluida la deuda, dijeron el jueves fuentes cercanas al asunto.

El acuerdo, cuyos términos no se han informado, se produciría en momentos en que la guerra de Rusia en Ucrania ha puesto a prueba la seguridad del suministro en los mercados mundiales de alimentos. Su impacto potencial será examinado de cerca por los reguladores antimonopolio, señala una nota de Reuters.

Bunge Ltd., cuyo valor de mercado es de unos 14.000 millones de dólares y una deuda neta de efectivo de unos 2.700 millones de dólares, pagará la mayor parte del trato con acciones, pero también utilizará efectivo y ha obtenido financiación de los bancos, dijeron las fuentes.

El equipo gerencial de Bunge, encabezado por el presidente ejecutivo Greg Heckman, dirigirá la compañía combinada, agregaron las fuentes.

Los accionistas privados de Viterra, que además de Glencore Plc incluyen a Canada Pension Plan Investment Board y British Columbia Investment Management Corp, podrían firmar el acuerdo este fin de semana si las negociaciones concluyen con éxito, dijeron las fuentes.

Si bien el acuerdo está en camino de ser anunciado la próxima semana, siempre existe la posibilidad de que se derrumbe a último minuto, advirtieron las fuentes, que solicitaron el anonimato porque el asunto es confidencial.

El valor final de la transacción podría variar según el movimiento de las acciones de Bunge en el momento en que se firme el acuerdo, según las fuentes.

El comercio de productos básicos como el , el y la ya se concentra entre Bunge y otros tres grandes actores: Archer-Daniels-Midland Co., Cargill Inc y Louis Dreyfus Co. Conocidas colectivamente como “ABCD”, han estado obteniendo grandes ganancias después de que la guerra en Ucrania interrumpió los envíos y disparó los precios de las cosechas.

El año pasado, Bunge se clasificó como el mayor exportador de maíz y soja de Brasil, que es la principal fuente mundial de cultivos básicos para la fabricación de alimentos para animales y biocombustibles, según datos del agente marítimo Cargonave. Viterra fue el tercer mayor exportador de maíz y el séptimo exportador de soja.

Reuters