Cámara de Comercio de Valencia percibe un proceso de “recesión” en establecimientos comerciales

El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Ernesto Abbass, expresó que en lo que va de 2024 los números aún “no son nada favorables para el sector comercio”.

“Seguimos percibiendo y sintiendo en cada uno de los establecimientos un proceso de recesión, principalmente porque el consumidor no tiene poder (adquisitivo) para la compra”, expresó Abbass a Unión Radio.

De igual forma, alertó que lo recaudado hasta ahora sólo alcanza para pagar impuestos.

En otro sentido, se quejó de que las fallas en los servicios públicos continúan afectando al sector.

«Los cortes de energía eléctrica que se vienen suscitando sobre todo aquí, en el estado Carabobo, de alguna manera distorsiona a las empresas comerciales de la zona al no poder atender al público, por no poder imprimir factura, no poder tener las condiciones mínimas para ese servicio que se presta».