Caracas es la séptima ciudad más cara del mundo para celebrar San Valentín

La revista especializada The Economist realizó el índice del costo del amor, donde indica que Caracas es la séptima ciudad del mundo más costosa para celebrar el Día del Amor y la Amistad, este 14 de febrero.

Según el estudio, una noche romántica que incluye unas copas en un hotel elegante, seguidas de una fastuosa comida de dos platos y una visita al cine, un taxi a casa y una buena botella de vino costaría en Caracas 493 dólares, tan solo 10 dólares menos que en París.

Shanghái ocupa la primera posición del ranking en el que las parejas gastarían 596 dólares, seguido de Nueva York con 567 y París, la más cara de Europa, con 503 dólares.

En Damasco, la ciudad más barata del mundo, esta cita costaría algo menos que 8 dólares.

Alejandro Grisanti, director-sociofundador de la consultora Ecoanalítica, afirmó que el dato sobre Caracas asombra dado que estos precios salen del índice del costo de vida de Economist Intelligence Unit (EIU) donde Caracas aparece en la posición 139 de 173, es decir, dentro del 20% de las ciudades menos costosa para vivir.

«Ser la séptima ciudad mas cara en el mundo para celebrar San Valentín y la 139 en costo de vida, es un reflejo de la desigualdad de ingresos y gastos que existe entre una proporción muy pequeña de la población y el resto de los venezolanos», refirió Grisanti.

Using data from the latest cost-of-living index by @TheEIU, our sister company, we created a “cost-of-loving index”. It ranks the world’s most expensive cities in which to go on a romantic night out. Find out which cities made the list https://t.co/QyQC0nxx77 👇

— The Economist (@TheEconomist) February 14, 2024