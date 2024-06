Delcy Rodríguez y ministro de Energía de Trinidad y Tobago revisaron mapa de cooperación energética

El miércoles 19 de junio la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión en Caracas con el ministro de Energía e Industrias Energéticas de Trinidad y Tobago, Stuart Young.

En el encuentro los funcionarios revisaron el mapa de cooperación energética, además de fortalecer alianzas para el beneficio de ambos países, informó la cuenta en X de la vicepresidencia de la República.

Young, por su parte, calificó a la reunión de «excelente» en su cuenta en X, resaltando la discusión sobre la cooperación entre Venezuela y Trinidad y Tobago en particular en el sector energético.

El ministro de Energía e Industrias Energéticas de Trinidad y Tobago también conversó con el presidente de Pdvsa, Pedro Tellechea, el 18 de junio, sobre asuntos energéticos de interés mutuo para las dos naciones.

Excellent meeting with Vice President of the Bolivarian Republic of Venezuela @delcyrodriguezv in Caracas, Venezuela where we discussed continued cooperation between Venezuela and TT in particular in the energy sector 🇻🇪🇹🇹 https://t.co/J5eBVpKRpb

— Stuart R Young (@StuartRYoung1) June 19, 2024