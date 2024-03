Drones ucranianos ocasionan daños a refinerías petroleras rusas 

Ucrania atacó el miércoles refinerías de petróleo rusas en su segundo día de una fuerte ofensiva con drones, provocando un incendio en la mayor planta de Rosneft, en lo que el presidente Vladimir Putin calificó como un intento de perturbar las elecciones presidenciales rusas esta semana.

Rusia y Ucrania han utilizado drones para atacar infraestructuras críticas, instalaciones militares y concentraciones de tropas en una guerra que dura ya más de dos años, y Kiev ha intensificado sus ataques contra refinerías e instalaciones energéticas rusas en los últimos meses.

Al día siguiente de dañar gravemente la refinería Norsi de Lukoil en Nizhni Nóvgorod, los ataques de drones ucranianos alcanzaron refinerías en las regiones de Rostov y Riazán, según informaron funcionarios rusos.

En Rostov no hubo víctimas, pero la refinería de Novoshakhtinsk se vio obligada a interrumpir sus operaciones y se estaban evaluando los daños, declaró el gobernador regional Vasily Golubev.

un ataque con drones provocó un incendio en la refinería de Rosneft, la séptima mayor de Rusia, en Riazán, y en un primer momento se informó de que había heridos, dijo el gobernador Pavel Malkov. En una actualización posterior, afirmó que había sido extinguido.

Una fuente ucraniana dijo a Reuters que los ataques con drones fueron llevados a cabo por el servicio de seguridad ucraniano SBU. «Estamos aplicando de forma sistemática una estrategia detallada y calculada para reducir el potencial económico de Rusia», indicó la fuente.

Las fuerzas de defensa ucranianas, añadió la fuente, también llevaron a cabo ataques nocturnos con drones contra una base aérea rusa en Buturlinovka y un aeródromo militar en la región de Voronezh.

Ataques «intentan» interferir con las elecciones, dice Putin

En declaraciones publicadas el miércoles, Putin acusó a Kiev de intentar interferir con sus ataques en las elecciones presidenciales del 15 al 17 de marzo.

«El objetivo principal, no me cabe duda, es —si no perturbar las elecciones presidenciales en Rusia— al menos interferir de alguna manera en el proceso normal de expresión de la voluntad de los ciudadanos», dijo Putin a la agencia estatal de noticias RIA y a la televisión estatal Rossiya-1 en una extensa entrevista.

«Creo que todo el mundo puede ver nuestros drones en acción. Sobre todo en acción a larga distancia», dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su discurso nocturno del martes.

Los medios rusos afirmaron que fueron destruidos unos 60 drones sobre territorio soberano ruso en tan sólo unas horas el miércoles.

Con información de Reuters.