EE.UU. endurece controles de exportación de materiales de energía nuclear a China

El Gobierno del presidente Joe Biden reforzó los controles sobre la exportación de materiales y componentes para plantas de energía nuclear a China, y dijo que buscará asegurarse de que los artículos se usen solo con fines pacíficos y no para la proliferación de armas atómicas.

Las medidas se encuentran entre los últimos signos de relaciones tensas entre Washington y Pekín, que se han enfrentado por acusaciones de espionaje, violaciones de derechos humanos, políticas industriales y prohibiciones de Washington a la exportación de tecnologías avanzadas.

La Oficina de Industria y Seguridad (BIS), que pertenece al Departamento de Comercio, ahora requiere que los exportadores obtengan licencias específicas para enviar ciertos generadores, contenedores y software destinados al uso en plantas nucleares en China.

También puede leer:

La Comisión Reguladora Nuclear (NRC), la agencia federal responsable de la seguridad de la energía nuclear, también requiere que los exportadores obtengan licencias específicas para enviar material nuclear específico y sustancias de origen.

Esto incluye diferentes tipos de uranio y deuterio, un isótopo de hidrógeno que, en grandes cantidades, podría usarse en reactores para producir tritio, un componente de armas nucleares.

El Gobierno de Biden considera que la acción es “necesaria para promover los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y mejorar la defensa y la seguridad comunes“, dijo la NRC.

Un funcionario estadounidense dijo que los cambios, realizados el lunes, fueron motivados por la política general hacia China.

“Ninguna acción de un exportador o de China provocó esta medida”, dijo un portavoz de la NRC. “Esto es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno de Estados Unidos para reforzar la supervisión de ciertas exportaciones a China”.

El portavoz de la embajada china, Liu Pengyu, dijo que no tenía nada que decir sobre los detalles de la regulación, pero en general, “China defiende con firmeza el régimen internacional de no proliferación” y cumple con sus obligaciones en virtud del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. China se opone a “poner los intereses geopolíticos por encima de los esfuerzos de no proliferación nuclear”, dijo.

Reuters