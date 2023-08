Gmail lanza nueva función para dispositivos iOS y Android: ¿En qué consiste?

El servicio de correo electrónico de Google, Gmail, ha dado un paso adelante en la mejora de la experiencia del usuario al introducir una nueva funcionalidad que permite traducir texto en su aplicación móvil.

Esta función ha sido lanzada para dispositivos iOS y Android, proporcionando a los usuarios la capacidad de traducir mensajes en diferentes idiomas directamente desde sus dispositivos móviles.

La compañía ha destacado que, durante un largo período, los usuarios ya han tenido la opción de traducir mensajes a más de 100 idiomas en la versión web de su servicio. Sin embargo, este avance es un paso significativo para permitir a los usuarios “comunicarse sin problemas” a través de sus aplicaciones móviles.

La traducción de mensajes en un smartphone se realizará de manera sencilla. La aplicación de Gmail detectará automáticamente si el mensaje está en un idioma diferente al del usuario y mostrará un botón “Traducir” en la parte superior del mensaje, justo debajo del remitente.

Al hacer clic en este botón, los usuarios tendrán la opción de elegir el idioma deseado para la traducción a través de un botón de configuración.

Google también ha destacado que los usuarios pueden optar por que Gmail traduzca automáticamente el contenido a un idioma específico o que nunca lo haga. Esta configuración se puede acceder a través del menú de tres puntos que se encuentra en el lado derecho del texto del mensaje.

Además, es importante destacar que si un usuario elige no traducir un mensaje en particular, la opción volverá a aparecer la próxima vez que el contenido de un correo electrónico no coincida con el idioma de visualización en la cuenta de Google.

La función de traducción de Gmail para dispositivos móviles estará disponible tanto para los clientes de Google Workspace como para las cuentas personales de Google. La implementación en dispositivos Android se está llevando a cabo de manera gradual. Para los usuarios de iOS, esta función se desplegará a partir del 21 de agosto.

Fuente: El Tiempo