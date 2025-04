José Grasso: Urgen reformas legales para darle mayor liquidez a la Bolsa de Valores

ENTREVISTA | José Graso Vecchio es el nuevo presidente de la Bolsa de Valores de Caracas (BVC) desde el pasado 21 de marzo tras la aprobación del 77% de los accionistas presentes en la asamblea general, que se llevó a cabo en su sede en Caracas. El comienzo de su gestión ocurre en un año cargado de incertidumbre para la economía venezolana y que podría trastocar el crecimiento que tuvo el mercado de capitales en los últimos dos años.

Para Grasso Vecchio, estar al frente del corro capitalino tiene sus desafíos y afirma que para desarrollar este mercado aún hay trabajo por hacer. “Nadie ha dicho que es fácil, pero sí es posible y por eso asumí esta responsabilidad, sin ninguna duda”.

Agrega que el funcionamiento de la institución debe ser ordenado, transparente, eficiente y generar confianza en todos los actores del mercado. «El aspecto fundamental que conversé siempre con los accionistas desde que me propusieron para el cargo en diciembre pasado, una vez que se conoció que Horacio Velutini no iba a repetir como presidente de la Bolsa, fue el de la confianza, para mí esto es fundamental».

De acuerdo a cifras de la BVC, el Índice Bursátil Caracas (IBC) tuvo un incremento entre febrero de 2024 a febrero 2025 de 94% en dólares al tipo de cambio oficial. En este sentido, el mercado de renta fija tanto en bolívares como en dólares aumentó 124% y la renta variable 454%. Sin embargo, estos resultados favorables podrían revertirse en la medida en que la economía sea impactada por las nuevas decisiones en el sector petrolero y especialmente en una economía que depende en 90% de las exportaciones de crudo. Al respecto, analistas coinciden en que para el segundo semestre del año se espera mayor devaluación del bolívar e inflación, así como una caída del producto interno bruto y en la disponibilidad de las divisas.

El presidente de la BVC considera que sí habrá espacio de crecimiento en el mercado de valores y basa su optimismo en que este sector es una opción para las necesidades de financiamiento de la economía y aún más en momentos de dificultades. Reiteró que es un complemento de la actividad bancaria.

«Yo lo llamo optimismo, verdad, realista. Por supuesto, tenemos cosas que ir sorteando en el camino e ir superando, pero soy optimista porque existe la capacidad de poder crecer. Tenemos muchas oportunidades», dijo.

Para ello, sostiene que es prioritario la reforma de varias normativas como la Ley General de Bancos y otras instituciones financieras y que vuelvan a negociarse los títulos de deuda pública nacional en la Bolsa de Caracas. Recalcó que se está a la espera de una serie de resoluciones que serán de interés y que darán profundidad y liquidez a este mercado.

«Recientemente hubo la modificación de la Ley de Seguros y ahora las empresas aseguradoras pueden entrar al mercado de valores. Bueno, queremos que algo similar ocurra con la banca y que cuando sea oportuno con una reforma a La Ley de Bancos se amplíe algo similar a lo que ocurrió con seguros. Hay varias normativas relacionadas a otros bienes que también pensamos deben adaptarse o modernizarse para que tengamos una serie de actividades de financiamiento, de factory y que nos permitan ser parte de las soluciones de las necesidades del mercado en esa área», dijo Grasso Vecchio.

-¿En este año de incertidumbre cómo continuar este crecimiento que ha tenido el mercado de capitales?

-La Bolsa de Valores sigue siendo una gran opción de inversión, se puede acudir a la Bolsa como ahorrista o como inversionista, para colocar dinero para obtener rendimiento, por necesidades de financiamiento o por necesidades de capital.

Los que apostaron a la Bolsa de Valores de Caracas en los años 2022, 2023 y 2024, tuvieron una rentabilidad superior a la inflación y a la devaluación. Es decir, protegió al inversionista de la inflación. Entonces es una gran opción, no tengo la menor duda. Por supuesto, no quiero llamar a que vengan todos y decir solo que acá es la mejor opción, porque se necesita profundidad y eso es lo que queremos hacer.

Sabemos de las dificultades con las últimas decisiones de Estados Unidos sobre el sector petrolero, pero me he acostumbrado toda la vida a ver a la economía venezolana que siempre ha estado atada al petróleo. Entonces nos hemos acostumbrado siempre a los vaivenes de los precios del petróleo, a la bonanza, al auge y caída. Ahora tenemos esta situación geopolítica particular que nos hace que planifiquemos algo hoy y en la semana que viene sea un contexto distinto. Diría que tenemos que adaptarnos. La resiliencia es fundamental, es importante irnos adaptando, irnos ajustando y dando los toques que debemos dar; tenemos que tener capacidad de adaptación y de maniobra.

-Ha hablado de confianza y en el mercado de capitales nacional han ingresado nuevos actores y empresas emisoras, además de la presencia de más casas de bolsa. ¿Cuál cree que ha sido la percepción de los inversionistas sobre estas nuevas caras?

-Quiero aprovechar para darle las gracias a todos los integrantes de la junta directiva que me acompaña por el trabajo que realizan y por el apoyo que siempre siento que recibo de de todos ellos. Allí se combina gente joven con algunos más experimentados. Esa combinación de la juventud y de personas con más experiencia es perfecta para poder entender las necesidades del mercado de valores y poder ayudar en esa discusión, en ese análisis que hacemos de distintos ángulos y distintos puntos.

Sí están apareciendo una cantidad de empresas nuevas en el mercado, ahora hay más productos, algo que me parece magnífico porque hay competencia y al haber competencia se puede escoger entre calidad y precio. Y eso está pasando en muchos sectores.

Muchas de esas empresas están pasando por acá, hay acercamientos y algunas han estado haciendo ya algunas emisiones. ¿Cómo veo eso? Maravilloso. La Bolsa de Valores de Caracas es una casa abierta para todos. Queremos que esta sea una casa de reunión del sector privado, del sector público, de personas interesadas en invertir, de estudiantes.

¿Cómo veo a los nuevos emisores o cómo veo esas oportunidades? Lo considero algo muy positivo. Llegué acá para ayudar a que el mercado de valores se desarrolle más, le de impulso a las empresas productivas y por allí impulsaremos a la economía.

No quiere dejar de mencionar la subasta que se hizo en la Bolsa de la red de telecomunicaciones 4G y 5G en el que participaron Telefónica, Movistar y Digitel y donde se demostró que es un espacio confiable, transparente y en el que se vio en vivo la transacción. Esa transparencia hizo que la comunidad nacional e internacional sintiera que es un espacio seguro para cualquier operación.

-¿Se prevé el ingreso de nuevos emisores a la Bolsa?

-En esas conversaciones que hemos tenido con las empresas nacionales y multinacionales, se ha mostrado gran interés en invertir en la Bolsa. Varias multinacionales nos han hablado del interés en en emitir papeles comerciales y/o en renta fija para buscar fondos, muchas de estas empresas nuevas que han llegado al mercado, también nos han dicho que quieren crecer a través de la emisión de acciones.

Los nuevos emprendimientos que están llegando al mercado lo ven como una forma de poder crecer, que va a necesitar más capital para soportar ese crecimiento. El mercado de valores es su solución.

Entonces, esos no son cuentos, son personas y empresas reconocidas con las que hemos conversado y que están viendo una posibilidad acá.

-El mercado ha crecido más por el lado de la renta fija que por la renta variable. ¿Cómo impulsar nuevamente al mercado accionario?

-Es importante dar a conocer las bondades del mercado de valores en general. El mercado de valores tuvo momentos con muchas más empresas inscritas en la Bolsa y creo que ese es el reto de los que estamos ahora en este escenario, que vuelvan las empresas.

-¿Ya se ha reunido con las autoridades financieras o de la Superintendencia Nacional de Valores para tratar estos temas y sobre todo lo relacionado a las modificaciones legales que proponen?

–Sí, por supuesto. El superintendente (Carlos Herrera) es una persona muy dedicada al mercado de valores, es un profesional muy serio, conoce su trabajo. Creo que es una persona que va a estar trabajando siempre de buena fe para buscar lo mejor para el mercado. Diría que allí vamos a estar remando todos para el mismo lado para poder dar avance en esa materia,

Mantenemos conversaciones permanentemente con las autoridades y estamos también dispuestos a sentarnos en las mesas técnicas para ayudar a a obtener las mejores soluciones para el país. Nosotros no tenemos duda, nuestro plan es Venezuela.