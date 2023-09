La Apucv presentó los ingresos de los profesores universitarios en septiembre 2023

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) publicó la tabla salarial de los profesores universitarios correspondiente al mes de septiembre de 2023.

En ese sentido, indicó que un profesor titular con dedicación exclusiva gana US$ 16 en septiembre 2023, cuando en marzo de 2022 percibía US$ 121.

No obstante, un docente asociado a tiempo completo gana US$ 12, mientras que en marzo del año pasado percibía US$ 90.

Un profesor agregado con dedicación exclusiva devenga US$ 12 mensuales, cuando percibía US$ 94 para el mes de marzo de 2022.

Un docente instructor con dedicación de medio tiempo percibe US$ 4, mientras que para marzo del pasado año, cobraba US$ 31.

Ante esta situación, la Apucv señaló que los docentes universitarios tienen 543 días sin aumento salarial al 12 de septiembre, cuando la inflación interanual, según cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), es de 404% y la Canasta Alimentaria Familiar de julio se situó en US$ 502, según el Cendas-FVM.